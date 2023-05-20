Πού ψηφίζουν οι δημότες Ιεράπετρας

Τα εκλογικά τμήματα στο δήμο Ιεράπετρας
58ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΑΒΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
59ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΒΙΓΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΒΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Έως: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
61ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΓΙΑΛΕΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
62ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΝΑ Έως: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
63ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Έως: ΚΑΝΑΙ ΟΡΚΙΝΤΑ
64ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έως: ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
65ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΚΕΤΕΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
66ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΚΟΥΔΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
67ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΜΑΝΔΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
68ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
69ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΜΕΤΣΚΑ ΝΙΚΕΙΝΤΑ Έως: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
70ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΜΠΙΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Έως: ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
71ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΠΑΘΙΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ Έως: ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
72ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΡΕΤΗ Έως: ΠΕΤΥΧΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
73ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
74ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΡΟΥΣΑΙ ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ Έως: ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
75ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
76ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΤΕΡΑ ΑΝΤΡΙΑΝ Έως: ΤΣΙΤΣΟΣ ΑΡΗΣ
77ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΤΣΙΦΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΧΑΛΕΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
78ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
79ο Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΧΕΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΩΣΤΡΕΜ ΑΝΝΑ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
80ο (ΒΑΙΝΙΑ), ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΪΝΙΑΣ, Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
81ο (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ), ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ, Από: ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΜΑΛΤΣΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
82ο (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ), ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ, Από: ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
83ο (ΚΕΝΤΡΙ), ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ, Από: ΑΓΑΘΟΚΛΙΔΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Έως: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
84ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ Έως: ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
85ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ, Από: ΛΙΑΝΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ Έως: ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
86ο Ε.Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
87ο Ε.Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, Από: ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Έως: ΨΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
88ο Ε.Δ. ΓΔΟΧΙΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΔΟΧΙΩΝ, Από: ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
89ο Ε.Δ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ, Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΨΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
90ο Ε.Δ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Έως: ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
91ο Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ, Από: ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΚΛΛΟΓΚΙΡΙ ΕΛΕΝΑ
92ο Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ, Από: ΚΟΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Έως: ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
93ο Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ, Από: ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
94ο Ε.Δ. ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ, Από: ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΙΞΟΣ
95ο Ε.Δ. ΜΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝ, Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Έως: ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
96ο Ε.Δ. ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ, Από: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
97ο Ε.Δ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Έως: ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
98ο Ε.Δ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ, Από: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
99ο Ε.Δ. ΜΥΘΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΘΩΝ, Από: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Έως: ΨΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
100ο Ε.Δ. ΜΥΡΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΥΡΤΟΥΣ, Από: ΑΒΔΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Έως: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
101ο Ε.Δ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Έως: ΨΥΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
102ο Ε.Δ. ΡΙΖΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΙΖΑΣ, Από: ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Έως: ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
103ο Ε.Δ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ, Από: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ Έως: ΧΙΤΑ ΜΑΡΙΑ
104ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Από: ΑΛΛΚΟ ΕΡΑΛΝΤΟ Έως: ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
105ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Από: ΝΕΞΟΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Έως: ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
106ο Ε.Δ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ, Από: ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
107ο Ε.Δ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΩΡΑ Έως: ΝΤΙΚΜΑΝ ΝΑΤΑΛΙΑ
108ο Ε.Δ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ, Από: ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΨΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
109ο Ε.Δ. ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ, Από: ΑΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Έως: ΩΡΟΛΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ