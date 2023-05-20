Πού ψηφίζουν οι δημότες της Σητείας

Τα εκλογικά τμήματα στο δήμο Σητείας
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
121ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Έως: ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
122ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΒΑΒΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
123ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
124ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΕΛ ΦΙΤΟΥΡΙ ΛΑΜΙΑ Έως: ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
125ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
126ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΚΟΚΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
127ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΚΥΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Έως: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
128ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, Από: ΜΑΝΤΑΚΑ ΒΗΘΛΕΕΜ Έως: ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
129ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
130ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΟΥΛΑ Έως: ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
131ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Έως: ΣΟΤΑ ΜΙΡΕΛΑ
132ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΣΟΥΛΑ ΟΡΓΚΙΤΟ Έως: ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
133ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
134ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, Από: ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΨΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
135ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Από: ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΨΙΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
136ο Ε.Δ. ΑΧΛΑΔΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ, Από: ΑΙΛΑΜΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Έως: ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
137ο Ε.Δ. ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, Από: ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
138ο Ε.Δ. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ, Από: ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Έως: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
139ο Ε.Δ. ΚΡΥΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΩΝ, Από: ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Έως: ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
140ο Ε.Δ. ΛΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΣΤΡΟΥ, Από: ΑΕΡΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ Έως: ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
141ο Ε.Δ. ΜΑΡΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΩΝΙΑΣ, Από: ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
142ο Ε.Δ. ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, Από: ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Έως: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
143ο Ε.Δ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Έως: ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
144ο Ε.Δ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΚΟΥΤΣΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
145ο Ε.Δ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, Από: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
146ο Ε.Δ. ΠΡΑΙΣΣΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Από: ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Έως: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
147ο Ε.Δ. ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Από: ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
148ο Ε.Δ. ΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ, Από: ΑΔΑΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΛΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
149ο Ε.Δ. ΣΚΟΠΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ, Από: ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΨΥΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
150ο Ε.Δ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ, Από: ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Έως: ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
151ο Ε.Δ. ΣΦΑΚΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
152ο Ε.Δ. ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΨΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
153ο Ε.Δ. ΧΑΜΕΖΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΕΖΙΟΥ, Από: ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Έως: ΨΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
154ο Ε.Δ. ΛΙΘΙΝΩΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΙΝΩΝ, Από: ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
155ο Ε.Δ. ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ, Από: ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
156ο Ε.Δ. ΠΕΥΚΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΥΚΩΝ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ Έως: ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
157ο Ε.Δ. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ, Από: ΑΡΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
158ο Ε.Δ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Από: ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Έως: ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
159ο Ε.Δ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Από: ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
160ο Ε.Δ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Από: ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Έως: ΨΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
161ο Ε.Δ. ΖΑΚΡΟΥ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΡΟΥ, Από: ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Έως: ΝΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
162ο Ε.Δ. ΖΑΚΡΟΥ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΡΟΥ, Από: ΝΤΑΝΕΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΑ Έως: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
163ο Ε.Δ. ΚΑΡΥΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΟΥ, Από: ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΧΑΙΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΕΡ
164ο Ε.Δ. ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΗΣ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
165ο Ε.Δ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, Από: ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Έως: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
166ο Ε.Δ. ΑΠΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ, Από: ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
167ο Ε.Δ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ Έως: ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
168ο Ε.Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΚΙΑΣ, Από: ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Έως: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
169ο Ε.Δ. ΧΑΝΔΡΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΔΡΑ, Από: ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΧΩΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ