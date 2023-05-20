Σάββατο 20 Μαΐου 2023
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Πού ψηφίζουν οι δημότες της Σητείας

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Ημερομηνία

Τα εκλογικά τμήματα στο δήμο Σητείας

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

121ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Έως: ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

122ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΒΑΒΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

123ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Από: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

124ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΕΛ ΦΙΤΟΥΡΙ ΛΑΜΙΑ Έως: ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

125ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

126ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΚΟΚΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

127ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΚΥΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Έως: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

128ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, Από: ΜΑΝΤΑΚΑ ΒΗΘΛΕΕΜ Έως: ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

129ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

130ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΟΥΛΑ Έως: ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

131ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Έως: ΣΟΤΑ ΜΙΡΕΛΑ

132ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΣΟΥΛΑ ΟΡΓΚΙΤΟ Έως: ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

133ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Από: ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

134ο Ε.Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, Από: ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΨΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους

135ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Από: ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΨΙΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

136ο Ε.Δ. ΑΧΛΑΔΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ, Από: ΑΙΛΑΜΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Έως: ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

137ο Ε.Δ. ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, Από: ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ

138ο Ε.Δ. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ, Από: ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Έως: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

139ο Ε.Δ. ΚΡΥΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΩΝ, Από: ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Έως: ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

140ο Ε.Δ. ΛΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΣΤΡΟΥ, Από: ΑΕΡΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ Έως: ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

141ο Ε.Δ. ΜΑΡΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΩΝΙΑΣ, Από: ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

142ο Ε.Δ. ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, Από: ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Έως: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

143ο Ε.Δ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Έως: ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

144ο Ε.Δ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΚΟΥΤΣΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

145ο Ε.Δ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, Από: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

146ο Ε.Δ. ΠΡΑΙΣΣΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Από: ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Έως: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

147ο Ε.Δ. ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Από: ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

148ο Ε.Δ. ΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ, Από: ΑΔΑΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΛΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

149ο Ε.Δ. ΣΚΟΠΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ, Από: ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΨΥΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

150ο Ε.Δ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ, Από: ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Έως: ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

151ο Ε.Δ. ΣΦΑΚΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

152ο Ε.Δ. ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΨΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

153ο Ε.Δ. ΧΑΜΕΖΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΕΖΙΟΥ, Από: ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Έως: ΨΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

154ο Ε.Δ. ΛΙΘΙΝΩΝ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΙΝΩΝ, Από: ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

155ο Ε.Δ. ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ, Από: ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

156ο Ε.Δ. ΠΕΥΚΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΥΚΩΝ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ Έως: ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

157ο Ε.Δ. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ, Από: ΑΡΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

158ο Ε.Δ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Από: ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Έως: ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

159ο Ε.Δ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Από: ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

160ο Ε.Δ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Από: ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Έως: ΨΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους

161ο Ε.Δ. ΖΑΚΡΟΥ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΡΟΥ, Από: ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Έως: ΝΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

162ο Ε.Δ. ΖΑΚΡΟΥ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΡΟΥ, Από: ΝΤΑΝΕΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΑ Έως: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

163ο Ε.Δ. ΚΑΡΥΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΟΥ, Από: ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΧΑΙΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΕΡ

164ο Ε.Δ. ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΗΣ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους

165ο Ε.Δ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, Από: ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Έως: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

166ο Ε.Δ. ΑΠΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ, Από: ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

167ο Ε.Δ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ, Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ Έως: ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

168ο Ε.Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΚΙΑΣ, Από: ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Έως: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

169ο Ε.Δ. ΧΑΝΔΡΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΔΡΑ, Από: ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΧΩΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

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