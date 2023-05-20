Πού ψηφίζουν οι δημότες του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
110ο Ε.Δ. ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ, ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ, Από: ΑΓΑΠΑΚΗ ΧΡΥΣΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
111ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Από: ΑΓΑΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
112ο Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Από: ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Έως: ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
113ο Ε.Δ. ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ, Από: ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ Έως: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
114ο Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ, Από: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Έως: ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
115ο Ε.Δ. ΛΑΓΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΟΥ, Από: ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Έως: ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
116ο Ε.Δ. ΜΑΡΜΑΚΕΤΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΜΑΚΕΤΟΥ, Από: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
117ο Ε.Δ. ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Από: ΑΔΑΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Έως: ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
118ο Ε.Δ. ΠΛΑΤΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΗΣ, Από: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ Έως: ΨΥΧΟΓΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
119ο Ε.Δ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ, Από: ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΨΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
120ο Ε.Δ. ΨΥΧΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΡΟΥ, Από: ΑΓΑΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Έως: ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ