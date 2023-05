Εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης στο 1ο δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου

Η Τετάρτη τάξη στα πλαίσια του προγράμματος e twinning ” Well being in post covid-19 schools” είχε ακόμα μια δράση να πραγματοποιήσει. Να μάθει για ένα γεγονός της τοπικής μας ιστορίας.

Είχαμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου μας τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Μανώλη Μακράκη, ο οποίος μας μίλησε για την ηρωική Μάχη της Κρήτης. Μοιράστηκε αποσπάσματα από το βιβλίο του, προσφέροντας στους μαθητές μας μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία.

Καθώς ξεδίπλωνε την ιστορία της Μάχης της Κρήτης, τους μετέφερε στην εποχή εκείνη, μιλώντας παραστατικά και με λεπτομερείς περιγραφές. Ο κ. Μακράκης μας θύμισε τη σκληρή μάχη που έδωσαν οι Έλληνες και οι σύμμαχοί τους ενάντια στις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, καθώς και την ανδρεία και αυτοθυσία που επέδειξαν οι Κρητικοί κατά τη διάρκεια της μάχης.

Τα αποσπάσματα από το βιβλίο του ήταν ιδιαίτερα συγκινητικά. Οι μαθητές μας ένιωσαν ότι ζούσαν δίπλα στους ήρωες της εποχής, και οι περιγραφές τους ενέπνευσαν να σκεφτούν το θάρρος τους.

Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της Κρήτης και τη θυσία των ανθρώπων που πολέμησαν για την ελευθερία μας. Η εμπειρία αυτή είναι σημαντική και θα μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να μελετούμε και να τιμούμε την ιστορία μας.

Ας εμπνευστούμε από τη μάχη και τη θάρρος των προγόνων μας και ας διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους για τις μελλοντικές γενιές. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μακράκη για την παρουσία του στο σχολείο μας.

