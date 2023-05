Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts αναζητά για τα ξενοδοχεία της Κρήτης



ΛΟΓΙΣΤΗ

(με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και Σύμβαση Αορίστου Χρόνου)

Κύριες Αρμοδιότητες:

Εγγραφές γενικής λογιστικής

Καταχωρήσεις παραστατικών

Έλεγχος και ενημέρωση γενικής λογιστικής από «γέφυρες» PMS και Αποθήκης

Καθημερινή συμφωνία υπολοίπων ταμείων, λογ/σμών όψεως, πιστωτικών καρτών

Διαχείριση διαθεσίμων/Cash flow

Συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών και πελατών

Ενημέρωση M.I.S. και δημιουργία Reports

Επικοινωνία με προμηθευτές, φορείς δημοσίου και τράπεζες

Παρακολούθηση My Data

Διαχείριση Επενδυτικών

Συμμετοχή σε υποβολές φορολογικών υποχρεώσεων

Συμμετοχή στη διαδικασία ετήσιου και ad hoc ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Οι ιδανικοί Υποψήφιοι διαθέτουν:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικών Επιστημών.

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε τμήμα λογιστηρίου εταιρίας – ιδανικά στον ξενοδοχειακό τομέα.

Εμπειρία σε βιβλία Γ’ Κατηγορίας.

Αποδεδειγμένη γνώση Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ και IFRS)

Άριστη γνώση προγραμμάτων Ms Office και ERP συστημάτων. Γνώση του ERP της Entersoft θα θεωρηθεί σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.

Γνώση και εργασιακή εμπειρία σε θέματα απόδοσης παρακρατούμενων φόρων θα θεωρηθούν σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.

Καλή γνώση του κώδικά Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Γνώσεις Εμπορικού Δίκαιου.

Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Πάθος για την Αριστεία.

Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Υπευθυνότητα και Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Ομαδικότητα.

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Η bluegr Hotels & Resorts προσφέρει :

Συνεχή εκπαίδευση

Ευκαιρίες εξέλιξης

Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail hr@bluegr.com επισημαίνοντας τη θέση ή/και το ξενοδοχείο που σας ενδιαφέρει ή, εναλλακτικά, σας περιμένουμε σε ένα από τα ξενοδοχεία μας για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.

Πληροφορίες στο 215 5007708

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.