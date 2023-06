Φέτος τον Ιούλιο η καρδιά του SUP χτυπάει στον Άγιο Νικόλαο

Ένα ακόμη μεγάλο τριήμερο SUP αναμένεται και αυτό το καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλαο, την ελληνική πρωτεύουσα για το συγκεκριμένο άθλημα, τίτλο τον οποίο και κέρδισε δικαίως από τις συνεχείς επιτυχημένες διοργανώσεις περισσότερο από μια δεκαετία.

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και συγκεκριμένα από την Παρασκευή (7/7) μέχρι την Κυριακή (9/7), πιο αναβαθμισμένο από κάθε άλλη φορά, το «Agios Nikolaos on SUP», έχοντας προσθέσει στον τίτλο του και αυτούς του «Παγκόσμιο Κύπελλο ICF 2023» και «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP», έρχεται να προσφέρει μοναδικό θέαμα παράλληλα με το «Agios Nikolaos Cliff Diving», για να γίνουν η καλύτερη διαφήμιση για την πόλη του Αγίου Νικολάου.

Αρκετές λεπτομέρειες έγιναν γνωστές μέσα από το Δελτίο Τύπου των διοργανωτών, στο οποίο αναφέρουν: «Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου (ΝΑΣΑΝ) και ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγ. Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ) σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Κανό – International Canoe Federation (ICF), με την Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε – Καγιάκ Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας, Κυματολίσθησης με Σανίδα και την σταθερή υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), διοργανώνουν διεθνή διασυλλογικό αγώνα Stand Up Paddling (SUP), την Παρασκευή 7, το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουλίου 2023 με τίτλο Agios Nikolaos ON SUP – Παγκόσμιο Κύπελλο ICF 2023 – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP.

Δυναμική επιστροφή φέτος για τον αγώνα – θεσμό στην ελληνική πρωτεύουσα του SUP με τη διεθνή διοργάνωση να παίρνει τη θέση που της αξίζει δίπλα σε SUP προορισμούς σε όλο τον κόσμο!

Highlights της φετινής διοργάνωσης:

* Το μοναδικό ICF SUP World Cup στην Ευρώπη για το 2023.

* Το Παγκόσμιο Κύπελλο SUP περιλαμβάνει αγώνες για junior, masters και elite αθλητές και είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αγωνιστεί.

* Το Παγκόσμιο Κύπελλο προσφέρει επιπλέον κίνητρο καθώς αποτελεί βαθμολογικό αγώνα κατάταξης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP του 2023 που θα διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη το Νοέμβριο (ICF SUP Worlds Pattaya 2023).

* Παράλληλα αποτελεί: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεγάλων Αποστάσεων και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης (Sprint & Τεχνικό) 2023

* Για τη διοργάνωση έχουν καθοριστεί χρηματικά έπαθλα ύψους 9.000 ευρώ, τα οποία θα διανεμηθούν στους 3 πρώτους & πρώτες των διαδρομών μεγάλων αποστάσεων, σπριντ και τεχνικών διαδρομών.

* Παράλληλο event: Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διοργάνωση Agios Nikolaos Cliff Diving στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου (Λίμνη Βουλισμένη). Extra θέαμα και δράση!

* Έχετε επισκεφθεί το όμορφο νησί της Κρήτης και την περιοχή του Αγίου Νικολάου στην καρδιά του καλοκαιριού; Τέλειες καιρικές συνθήκες, ιδανικές για να SUP-άρουμε! Με πανέμορφες, ποικιλόμορφες παραλίες, με γαλαζοπράσινα νερά.

Ενδεικτικό πρόγραμμα:

– Πέμπτη 06/07/2023: Παραλαβή πακέτων αθλητών στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

– Παρασκευή 07/07/2023: Technical

– Σάββατο 08/07/2023: Sprint

– Κυριακή 09/07/2023: Long Distance

Ανακάλυψε τη SUP-er πλευρά του Αγίου Νικολάου στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού και γίνε κι εσύ κομμάτι της μεγάλης αυτής γιορτής του SUP στο επερχόμενο Agios Nikolaos On SUP – Παγκόσμιο Κύπελλο ICF 2023 – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP!

Περισσότερα στο: http://agiosonsup.gr

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να συνεργαστούμε με την Ε.Ο.Κ-Κ και το σωματείο του Αγίου Νικολάου για να διοργανώσουμε ένα επιπλέον Παγκόσμιο Κύπελλο αυτή τη σεζόν. Η οργανωτική επιτροπή είναι πολύ έμπειρη και είμαστε σίγουροι ότι οι αθλητές μας θα λατρέψουν να αγωνίζονται σε έναν τόσο όμορφο προορισμό» αναφέρει ο Naomi Horvath | Πρόεδρος Επιτροπής ICF SUP.