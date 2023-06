Λουκάς Καστρουνής: «Wing Chun: Δεξιότητες για Μάχη, Στρατηγικές για τη Ζωή»

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του συμπολίτη μας, Κριτσώτη, Λουκά Καστρουνή, με την συνεργασία του ιστορικού συγγραφέα Μανουάρ Καρίμ. Ο τίτλος του βιβλίου είναι: «Wing Chun In–Depth: Skills for Combat, Strategies for Life» («Wing Chun: Δεξιότητες για Μάχη, Στρατηγικές για τη Ζωή», Έκδοση YMMA). Το βιβλίο κυκλοφορεί αρχικά στην Αμερική (από 2 Μαΐου) και από τις 6 Ιουνίου στην Ελλάδα και άλλες χώρες. Θα το βρείτε στο Amazon.com και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

* O Λουκάς Καστρουνής μέσα από τις σελίδες του βιβλίου προσπαθεί να μυήσει τον αναγνώστη στην φιλοσοφία, την ψυχολογία και τον τρόπο ζωής που διδάσκει το Wing chun. Γραμμένο με ευχάριστο και ευανάγνωστο τρόπο, μοιράζεται βαθιές γνώσεις, ασκήσεις εκπαίδευσης και πολεμικές τεχνικές:

«Χρειάστηκαν είκοσι χρόνια διαρκούς ενασχόλησης για να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Είκοσι χρόνια βαθιάς σκέψης και ωριμότητας ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό από κάθε κοινωνική ομάδα, είτε ασχολείται με πολεμικές τέχνες είτε όχι», μας λέγει.

¡ Στην ερώτηση «Πώς προέκυψε η έκδοση αυτού του βιβλίου;» η απάντηση του Λουκά είναι:

«Η έκδοσή του ήταν ένα όνειρο ζωής για ‘μένα. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές και στρατηγικές του Wing Chun, ως τρόπο ζωής για υγεία και ευτυχία. Οι πολεμικές τέχνες βοηθούν στην αυτοπροστασία, στην καλή σωματική κατάσταση, την ισορροπία υγείας και την βελτίωση του άγχους. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους και σε άλλους τομείς της ζωής και όχι μόνο σε μάχες και βία… μαθαίνεις να ζεις χωρίς φόβους, ανασφάλεια και άγχος, κατάλληλο για γυναίκες και άντρες. Την βία δεν την αντιμετωπίζεις με βία, αλλά με εμπιστοσύνη στον εαυτό σου». Για περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο στην ιστοσελίδα: www.teamwingchun.eu

ΛΕΩΝ.Κ.