Coca-Cola στην Ελλάδα: Επιστρέφει αξία στην Κρήτη

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει ότι η ανάπτυξή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Η ευημερία αυτή, δεν μεταφράζεται μόνο σε θέσεις εργασίας που μπορεί να αποφέρουν οι δραστηριότητες μιας εταιρείας, αλλά και στη δημιουργία αξίας για την τοπική κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Τοπική δραστηριότητα στην Κρήτη

Η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas) έχει καταφέρει να δημιουργήσει εδώ και 16 χρόνια μια πολυεπίπεδη παρουσία στην Κρήτη, που συνδυάζει την παραγωγική παρουσία, τη συνεργασία με χιλιάδες πελάτες και καταστήματα εστίασης και τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία. Με επίκεντρο, το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών στο Ηράκλειο Κρήτης η εταιρεία παράγει τα προϊόντα που διανέμει τοπικά στην Κρήτη, ενώ εξυπηρετεί και τις ανάγκες σε περιοχές των Δωδεκανήσων.

Πρόκειται για μια σύγχρονη μονάδα, με 2 γραμμές παραγωγής αναψυκτικών και περισσότερους από 100 εργαζόμενους, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της περιοχής. Επιπλέον, τροφοδοτεί μια αγορά 10.000 σημείων πώλησης και συνεργάζεται με 80 τοπικούς προμηθευτές για την προμήθεια πρώτων υλών για την παραγωγή των προϊόντων.

Προτεραιότητα η βιώσιμη ανάπτυξη

Προτεραιότητα της εταιρείας παραμένει η βιώσιμη ανάπτυξη. Επιδιώκει να αναπτύσσεται βιώσιμα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, μέσω της υιοθέτησης των πιο σύγχρονων πρακτικών. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το εργοστάσιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Ηράκλειο Κρήτης αποτελεί μια μονάδα πρότυπο για την περιοχή, καθώς χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές, με συνεχώς πτωτικούς δείκτες σε κατανάλωση ενέργειας και υδατικών πόρων και ποσοστό ανακύκλωσης στο 84%.

Παράλληλα, ένα σημαντικό επίτευγμα των τελευταίων χρόνων και χαρακτηριστικό της ολιστικής προσέγγισης που ακολουθεί η εταιρεία στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η διάκριση της μονάδας του Ηρακλείου με την Platinum πιστοποίηση ορθολογικής διαχείρισης νερού AWS (Alliance for Water Stewardship). Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι 4 παραγωγικές μονάδες που διαθέτει η εταιρεία στην Ελλάδα, αποτελούν τα μοναδικά εργοστάσια στην Ελλάδα που διαθέτουν την ανώτατη Platinum πιστοποίηση για την ορθολογική διαχείριση του νερού.

Ταυτόχρονα, σημείο αναφοράς για τη λειτουργία του εργοστασίου είναι η φροντίδα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, με το εργοστάσιο να συμπληρώνει φέτος 7 χρόνια χωρίς ατύχημα.

Στήριξη του κλάδου Ho . Re . Ca και του τουρισμού στην Κρήτη

Στόχος της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι να αποτελεί συνεργάτη επιλογής για τους πελάτες της, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του κλάδου Ho.Re.Ca, ο οποίος και κατέχει το υψηλότερο μερίδιο στην προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από τα προϊόντα της. Πολύ πρόσφατα μάλιστα, τo HoReCa Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον, το No1 δωρεάν πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχολησιμότητας του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, πραγματοποίησε στο Ηράκλειο της Κρήτης ένα τριήμερο σεμινάριο με σκοπό να ενδυναμώσει τον κλάδο του τουρισμού με νέες δεξιότητες. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότεροι από 550 άτομα τα οποία είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από experts του κλάδου πάνω στις πιο περιζήτητες δεξιότητες που χρειάζονται για να εξελιχθούν.

Παράλληλα, επειδή ο κλάδος του HoReCa είναι υψίστης σημασίας και ταυτόχρονα σημαντική πηγή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, η Coca-Cola Hellas, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), εξέλιξε το Δίκτυο Zero Waste HoReCa και δημιούργησε το πρώτο ψηφιακό Zero Waste HoReCa Hub. Η πλατφόρμα μεταφέρθηκε σε ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να προσεγγίσει τους πρωταγωνιστές αυτού του κλάδου ανεξαρτήτου γεωγραφικής περιοχής ανά την Ελλάδα και να τους κάνει μέλη του Δικτύου της. Η νέα πλατφόρμα εκπαίδευσης και αναγνώρισης προσφέρει δωρεάν την ενημέρωση και τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται οι επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας για να υιοθετήσουν στην πράξη μία Zero Waste λογική στην καθημερινή τους λειτουργία.