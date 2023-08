Συμμετοχή του 1ου ΓΕΛ Ιεράπετρας σε επιμόρφωση στην  Ισπανία

Συμμετοχή σε επιμόρφωση στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη από 9 έως 16 Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο του Erasmus+ KA1 με τίτλο «Traditional Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subjects and Promoting Life Skills.»

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν πώς να ενσωματώνουν τη χρήση παραδοσιακών τεχνικών και εργαλείων τέχνης ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων και σε μαθητές /τριες όλων των ηλικιών και μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στην τάξη όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν στο σχέδιο και τη ζωγραφική (doodling, παραδοσιακό σχέδιο, διαισθητικό σχέδιο, σχέδιο και ζωγραφική με συγκεκριμένη εφαρμογή για iPad και Android), φωτογραφία (παραδοσιακή και δημιουργική φωτογραφία και τεχνική Stop motion), θέατρο (δημιουργική γραφή, παράσταση, ηχογράφηση).

Οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν επίσης με τη χρήση του Instagram, του Pinterest και του YouTube για τη διευκόλυνση της κοινωνικής κοινής χρήσης των προτεινόμενων δραστηριοτήτων στην τάξη και ενεπλάκησαν σε μια ενεργή μαθησιακή διαδικασία, εστιάζοντας επίσης στην προσωπική εμπειρία και στην αυτοέκφραση, συνδυάζοντας γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία για να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία και να εξασφαλίσουν τη μακροχρόνια διατήρηση της νέας γνώσης.

Η παιδαγωγική ομάδα του 1ου ΓΕΛ Ιεράπετρας