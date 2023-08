Οι λαχνοί που δεν βρέθηκαν στη Γιορτή του Φτάζυμου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα ανακοινώνει τους λαχνούς που δεν βρέθηκαν στη λαχειοφόρο αγορά στη Γιορτή φταζυμου:

Ανδρικό ρολόι – koulendakis 1037, Καφετέρια – ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 471, Καφετέρια – ΖΟΥΜΑΚΗΣ 655, Εκτυπωτής – Intess 497, Δωροκαρτα – Riviera 1036, Δωροκαρτα – ammoodi 422, Δωροκαρτα- bajamar/piazza 1583, Δωροκαρτα – Massati 654, Δωροκαρτα – super market Χαλκιαδάκης 1020,

Δωροκαρτα – super market Χαλκιαδάκης 1580, Ετήσια ασφάλεια – γραφείο ΚΑΡΕΤΣΟΥ-ΧΟΥΡΔΑΚΗ 433, Μέλι-κεραλοιφη – πρόπολη SELENA 437, 1 πεντικιούρ – oh my glow nails 226, Μπλούζα – Marmel boutique 633, Σαγιονάρες – KOURINOS shoes 4 all 225, Καπέλο – sugar cube 506, Σετ περιποίησης – φαρμακείο Γκούμα 499, 1 κουρεμα- Κοκολάκη Πόπη 438

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982185843