Απογευματινή πεζοπορία με φεγγάρι στην Οξά

Την Τρίτη 29 Αυγούστου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει απογευματινή κυκλική πεζοπορία με ανάβαση στην κορυφή Οξά, από όπου θα απολαύσουμε το λαμπρό, σχεδόν γεμάτο, αυγουστιάτικο φεγγάρι. Η πεζοπορία μας ξεκινά από τα πλευρά του οικισμού Λενικά και μετά από ανηφορική πορεία φτάνουμε στην κορυφή (υψόμετρο 563μ). Θαυμάζουμε την μαγευτική θέα στον κόλπο του Μεραμπέλλου, την περιοχή του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας, λουσμένα στο φως του φεγγαριού, δυο μέρες πριν απ’ την Πανσέληνο και επιστρέφουμε μετά από μια ώρα κατάβασης στην αφετηρία. Φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας φακό και αντιανεμικό μπουφάν (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες της ημέρας).

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο, από την οδό Καραμανλή 24 (S/M Βασιλόπουλος) στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Λεωνίδας Κλώντζας (τηλ. 6944782507)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 2,5 ώρες (χωρίς τις απαραίτητες στάσεις)

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1

Περισσότερες πληροφορίες, βίντεο, φωτογραφίες για την περιοχή, όροι συμμετοχής, εξοπλισμός στο blog του Συλλόγου: https://orsian.blogspot.com/p/blog-page_27.html

On Tuesday, 29nd of August, the Hiking Club of Agios Nikolaos organizes a circular moon-hike to the top of ‘Oxa’, from where we will enjoy the bright, almost full moon of August. Our hike starts from the side of village ‘Lenika’ or from and after an uphill course we reach the top with an altitude of 563 m. We will enjoy the magnificent view of the bay of Mirabello, the area of Agios Nikolaos and Elounda, flooded with the light of two-days-to-Full Moon. For the next hour we will descent to the starting point. Please make sure to have a flashlight and windbreaker with you, depending on the weather conditions of the day. DEPARTURE: from Agios Nikolaos, from Karamanli 24 (S/M Vasilopoulos) at 17:30 on Sunday afternoon. LEADER: Leonidas Klontzas (tel. 6944782507) DURATION: 2.5 hours without stops DIFFICULTY LEVEL: 1