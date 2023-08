Ο Μεχντί Τζιντζέλι στη Νίκη Σητείας

Ο Μεχντί Τζιντζέλι 19 ετών από την Γαλλία είναι ο επιθετικός που αγωνίζεται στα άκρα και θα καλύψει την γραμμή κρούσης της Νίκης Σητείας. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε και τυπικά το απόγευμα με τη διοίκηση να προβαίνει στην ανακοίνωση της απόκτησης του:

Το Δ.Σ. του Α.Ο. ΝΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον 19χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή MEHDI DJIDJELI . Ο Mehdi είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται τόσο στην μεσαία γραμμή όσο και στα άκρα.

Το καλωσορίζουμε στην Σητεία και του ευχόμαστε να έχει μια σεζόν χωρίς τραυματισμούς !!!

Welcome to the Blue Family Mehdi !!!