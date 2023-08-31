Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023
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ΑρχικήΕκλογέςΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣΟι υποψήφιοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στη Σητεία

Οι υποψήφιοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στη Σητεία

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Ημερομηνία

Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου Σητείας όπως υποβλήθηκε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Υποψήφιος Δήμαρχος

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

Εκλογική Περιφέρεια Σητείας

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΒΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΔΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΜΟΥΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

 

Εκλογική Περιφέρεια Αναληψης

ΑΒΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

Εκλογική Περιφέρεια Ιτάνου

ΒΔΟΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΞΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ

 

Εκλογική Περιφέρεια Λεύκης

ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΑ
ΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων

Απίδι (Μέσα Απίδι)

ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

Αρμένοι

ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

Αχλάδια

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Ζάκρος

ΒΔΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

Ζίρος

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Παλαίκαστρο

STEFAN RAZVAN IONUT
ΑΜΥΓΔΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ

 

Πισκοκέφαλο

ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΑΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΛΙΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Ρούσσα Εκκλησία

ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΑΡΗΣ
ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Σκοπή

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΑΜΠΡΙΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Χαμέζι

ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

 

 Υποψήφιοι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Αγίας Τριάδα

ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

‘Αγιος Γεώργιος

ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Καρύδι

ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Κρυά

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

 

Λάστρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Μαρωνιά

ΚΟΞΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Μυρσίνη

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
   

Περιβολάκια

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

 

Πραισός

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σταυρωμένος

ΖΥΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Χάνδρα

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
 

 

Χρυσοπηγή

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

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