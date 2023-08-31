Οι υποψήφιοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στη Σητεία

Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου Σητείας όπως υποβλήθηκε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.
Υποψήφιος Δήμαρχος
|ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
|ΣΥΜΕΩΝ
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Εκλογική Περιφέρεια Σητείας
|ΑΓΓΕΛΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΜΥΓΔΑΛΙΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΒΑΔΑΚΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΒΔΟΚΑΚΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΠΡΑΛΟΣ
|ΙΑΣΟΝΑΣ
|ΜΟΥΤΑΚΗΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
|ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
|ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
Εκλογική Περιφέρεια Αναληψης
|ΑΒΔΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΠΑΠΑΔΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
Εκλογική Περιφέρεια Ιτάνου
|ΒΔΟΚΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΟΞΑΡΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ
|ΑΝΝΑ
Εκλογική Περιφέρεια Λεύκης
|ΒΑΞΕΒΑΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗ
|ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΑ
|ΡΟΥΣΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων
Απίδι (Μέσα Απίδι)
|ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αρμένοι
|ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΡΟΥΣΙΑ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Αχλάδια
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ζάκρος
|ΒΔΟΚΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
|ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ζίρος
|ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΚΟΝΔΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παλαίκαστρο
|STEFAN
|RAZVAN IONUT
|ΑΜΥΓΔΑΛΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΡΑΜΗΝΑ
|ΕΥΤΥΧΙΑ
|ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
|ΛΕΜΟΝΙΑ
Πισκοκέφαλο
|ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
|ΚΑΝΤΟΥΝΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΛΙΛΙΜΠΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
Ρούσσα Εκκλησία
|ΚΑΠΡΑΛΟΣ
|ΑΡΗΣ
|ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σκοπή
|ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΟΡΝΑΡΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΦΑΜΠΡΙΚΑΡΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Χαμέζι
|ΔΟΥΜΑΝΗ
|ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
|ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Υποψήφιοι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Αγίας Τριάδα
|ΣΑΜΑΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
‘Αγιος Γεώργιος
|ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Καρύδι
|ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κρυά
|ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
|ΜΑΡΙΝΑ
Λάστρος
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μαρωνιά
|ΚΟΞΑΡΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μυρσίνη
|ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Περιβολάκια
|ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
|ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
Πραισός
|ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σταυρωμένος
|ΖΥΓΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χάνδρα
|
Χρυσοπηγή
|ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ