Οι υποψήφιοι του συνδυασμού “Στην Πράξη” με υποψήφιο δήμαρχο τον Χ. Αλεξάκη

Από το συνδυασμό “στην ΠΡΑΞΗ” εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:
Στη Νεάπολη, την ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου μας, πατήσαμε σήμερα, σε μια συμβολική κίνηση, το πλήκτρο για την καταχώρηση του συνδυασμού μας #στην_πράξη στο ηλεκτρονικό σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Ως συνδυασμός αρχών και θέσεων, όλοι εμείς που συμμετέχουμε #στην_πράξη μοιραζόμαστε κοινές αξίες, κοινές αρχές και μια κοινή αντίληψη για το που και πως πρέπει να πάει ο τόπος μας μπροστά.
Στις επαφές που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, προσπαθήσαμε να βρούμε κοινούς τόπους και συγκλίσεις. Δεν θελήσαμε ωστόσο να διαπραγματευτούμε τις αρχές μας, να συμβιβαστούμε απλά και μόνο για να λέμε ότι έχουμε υποψηφίους παντού. Γιατί για εμάς, αλλαγή γενιάς σημαίνει και αλλαγή νοοτροπίας.
Μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων, σας παρουσιάζουμε όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων στο συνδυασμό μας, τους οποίους τις επόμενες εβδομάδες θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε σταδιακά μέσα από σύντομα βιογραφικά σημειώματα αλλά και δια ζώσης. Επίσης το προσεχές διάστημα θα σας παρουσιάσουμε τους στόχους και τους άξονες του προγράμματός μας για την επόμενη μέρα του τόπου μας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσες και όσους που μας στήριξαν όλο αυτό το διάστημα στην προσπάθειά μας.
Οι υποψήφιοι του συνδυασμού
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΑΛΕΞΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
|ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΓΙΑΤΖΑΚΗ
|ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΦΙΤΗΤΗΣ
|ΚΟΖΟΚΑΡΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΝΤΡΕΙ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΜΑΛΙΑΡΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΝΤΑΟΥΛΛΙΑ
|ΝΤΑΒΙΤ
|ΜΠΕΧΑΡ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΛΗΛΟΣ
|ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
|ΣΦΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΚΑΒ
|ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΤΟΠΙ
|ΕΣΜΕΡΑΝΤΑ
|ΕΝΤΟΥΑΡΤ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΦΟΙΤΙΤΡΙΑ
|ΤΣΙΓΚΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΡΟΥΧΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΧΑΒΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
|ΑΧΙΛΕΑΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΒΡΥΣΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΑΛΕΞΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΛΟΥΝΤΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΔΑΤΣΕΡΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΛΟΥΝΤΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛΟΥΚΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΛΟΥΝΤΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΛΟΥΝΤΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΣΦΥΡΑΚΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΕΛΟΥΝΤΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
|ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|DE HAER
|YVONNE CHRISTINA RU
|KORNELIS
|ΕΞΩ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΒΑΡΔΑ
|ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΞΩ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΞΩ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ
|ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΕΞΩ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ
|ΔΟΞΑΝΙΑ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΕΞΩ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΖΕΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΓΟΥΛΙΔΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
|ΑΛΕΞΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΔΙΑΛΥΝΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ
|ΜΑΜΟΛΙΔΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
|ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α
|ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΣΠΑΝΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
|ΤΖΑΝΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΠΕΠΟΝΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΨΥΛΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
|ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΟΥ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΚΑΒ
|ΑΛΕΞΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΡΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΡΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΔΙΑΛΥΝΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΡΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
|ΚΑΡΓΑΤΖΗ
|ΜΑΝΟΥΕΛΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΡΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΜΑΣΣΑΡΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΡΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΡΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟΣ
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΦΟΥΡΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΜΑΡΚΑΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΡΟΥΣΤΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΒΟΥΡΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΑΜΙΑΝΟΣ
|ΦΟΥΡΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΜΠΟΡΟΣ
|ΣΓΟΥΡΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΡΟΥΣΤΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΩΣΤΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΦΟΥΡΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΤΣΟΥΜΑΚΟΥ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΣΟΦΟΚΛΗΣ
|ΚΡΟΥΣΤΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΦΟΥΡΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
|ΛΥΡΑΚΗΣ
|ΑΒΡΑΑΜ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΛΙΜΝΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
|ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
|ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΙΜΝΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΛΙΜΝΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΞΑΝΘΑΚΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΛΟΥΜΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΠΑΓΚΑΛΟΥ
|ΖΑΜΒΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΕΣΑ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ελευθεροσ επαγγελματιασ
|ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ
|ΑΡΕΤΗ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΜΕΣΑ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΣΥΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΜΕΣΑ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΡΙΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
|ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ
|ΑΡΓΥΡΩ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΚΙΝΙΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
|ΑΛΕΞΑΚΗΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΑΛΕΞΗΣ
|ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟΣ
|ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ
|ΚΛΕΙΩ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|δικηγοροσ
|ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΒΑΡΔΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
|ΓΕΡΟΝΤΗ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΓΕΡΟΝΤΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
|ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΔΙΑΛΥΝΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
|ΚΑΡΑΤΣΗΣ
|ΠΑΝΙΚΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΙΑΤΡΟΣ
|ΚΑΡΕΤΣΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
|ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
|ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΙΔΙΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛΑΘΙΩΤΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛΟΥΜΑΙ
|ΓΙΑΝ
|ΤΟΜ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΜΑΓΕΙΡΑΣ
|ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΜΗΛΑΚΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΜΟΥΜΤΖΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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