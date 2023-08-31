Κατατέθηκε το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια Κρήτης, με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Αλέκο Μαρινάκη.
Το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης, που στηρίζεται από το ΚΚΕ, περιλαμβάνει συνολικά 89 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες.
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης:
Μαρινάκης Αλέκος, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ, περιφερειακός σύμβουλος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
- ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
- ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΓΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΔΟΡΓΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΚΑΠΑΤΑΪΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
- ΜΑΓΚΑΝΑΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
- ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΜΑΣΤΡΟΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΜΠΕΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
- ΠΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
- ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
- ΠΙΤΤΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
- ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
- ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΤΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
- ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
- ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΓΚΑΤΖΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΚΑΛΘΙ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ
- ΚΑΛΙΑΦΕΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
- ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
- ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΝΕΟΝΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
- ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
1. ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΑΝΘΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7. ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ
ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
10. ΚΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
11. ΜΑΝΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
12. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΙΑΣΩΝ
13. ΜΟΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
14. ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
15. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
18. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
19. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
20. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
21. ΠΗΧΑ ΒΑΪΑ
22. ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
23. ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
24. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
25. ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
- ΓΡΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΚΑΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΣΙΧΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ