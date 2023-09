«Ζωγραφική χωρίς Σύνορα»

Εικαστική έκθεση ζωγραφικής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων προσφύγων που κατοικούσαν σε διάφορος προσφυγικούς καταυλισμούς και οικιστικές κοινότητες στην Ελλάδα καθώς και παιδιών από το Χαλέπι της Συρίας

Η έκθεση προβλήθηκε στο παρελθόν σε περισσότερες από 130 παγκόσμιες εκδηλώσεις και πρόσφατα στην Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες στη Γενεύη της Ελβετίας. Το 100% των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν σε καλλιτέχνες.

Διοργάνωση: Love without Borders for Refugees, Crete for Life – Η Κρήτη δίνει ζωή

Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, Ώρα 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου / Ώρες λειτουργίας 18:30-22:00 / Είσοδος: Ελεύθερη

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου-Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου