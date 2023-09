«Στην Πράξη»… για τον τουρισμό

Του Γιαννη Προκοπακη

Βρισκόμαστε παραμονές ενός σημαντικού γεγονότος για κάθε δήμο- τις εκλογές για νέο Δήμαρχο, αλλά και την εκλογή των ανθρώπων που θα πλαισιώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Οι εκλογές αυτές αποτελούν ίσως τις σημαντικότερες για το μέλλον του Δήμου μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις, χρώματα, διαμάχες και προσωπικές διαφορές, αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές, οι οποίες μας έφεραν στο σήμερα. Όλοι ζούμε εδώ και μαζί διαμορφώνουμε το μέλλον μας. Το διακύβευμα λοιπόν είναι ποιος μπορεί να το κάνει καλύτερα, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά για το Δήμο μας.

Ο Δήμος μας, άλλοτε ένας από τους πρωτοπόρους στο κομμάτι του τουρισμού έχει απολέσει μεγάλο κομμάτι του brand του. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να ξέρουμε ποια είναι η βάση μας. Η βαριά βιομηχανία του δήμου μας, θα πρέπει να σχεδιαστεί ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των πολιτών του. Ο τουρισμός δεν είναι εχθρός της πόλης ή της βιώσιμης ανάπτυξης, αν σχεδιαστεί σωστά.

Το κυκλοφοριακό, τα σκουπίδια και η διαχείριση τους (κυκλική οικονομία), η κουλτούρα της φιλοξενίας και της συμβίωσης των δημοτών, οι υποδομές που βοηθούν την ανάπτυξη του τουρισμού, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και η προβολή/branding του τόπου μας είναι και θα παραμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σημαντικά θέματα για τα οποία θα πρέπει οι πολίτες και οι άνθρωποι που θα κληθούν να αναλάβουν τα ηνία του Δήμου τον Οκτώβριο να συμφωνήσουν τουλάχιστον στα βασικά.

Όταν το 80%-85% των πολιτών ζουν άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Και μπορούμε να έχουμε το διαμάντι που όλοι θέλουμε αν εργαστούμε συντονισμένα και με κοινό στόχο.

Η πανδημία μας έδειξε πολύ καθαρά πως μπορεί να είναι η πόλη μας χωρίς επισκέπτες και χωρίς εισόδημα από τον τουρισμό.

Στον συνδυασμό «Στην Πράξη» πιστεύουμε στο δικαίωμα όλων στην διαμόρφωση της στρατηγικής για τον τουρισμό με ένα πλάνο 5ετιας για την συνολική υλοποίηση του. Φυσικά, υπάρχουν πράγματα που πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν και τα οποία θα βελτιώσουν την εικόνα και την καθημερινότητα των επισκεπτών, αλλά και των πολιτών. Και δεν έχουν όλα οικονομικό κόστος ή αν έχουν θα πρέπει να προσδίδουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ποιότητα ζωής του πολίτη.

Δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη αν δεν έχεις στέγη για να μείνει ο νέος που θέλει να ξεκινήσει την καριέρα του στον τουρισμό, αλλά και δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη χωρίς σχολεία και νοσοκομεία για αυτόν και τα παιδιά του.

Δεν μπορείς να αναπτύσσεσαι εις βάρος του περιβάλλοντος, που αποτελεί και το βασικό στοιχείο για το οποίο έρχεται ο επισκέπτης στον Δήμο μας.

Δεν μπορείς να δίνεις όλο το βάρος σου σε ένα διαμέρισμα του Δήμου και να αφήνεις άλλα εκτός στρατηγικού σχεδιασμού.

Δεν μπορούμε πια να μην συμμετέχουμε ως πολίτες στις λύσεις γιατί εμείς κρατάμε στα χέρια μας τις λύσεις αυτές.

Όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητα σε όλους μας.

«Στην Πράξη» έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τον τομέα του τουρισμού, που έχει σαν βασικό στόχο τις αρχές του Destination Management Planning & Sustainable Growth.

Το Destination Management Planning είναι μια διαδικασία, που θα βοηθήσει τους δημότες του προορισμού μας να αποφασίσουν πώς θέλουν ο τουρισμός να συνεισφέρει στην οικονομία και στην καθημερινή ζωή του Δήμου. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα sale και cost points του προορισμού, τα οποία διαμορφώνουν την εμπειρία του επισκέπτη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες του Δημότη, του Επισκέπτη, των τοπικών Επιχειρήσεων και του Περιβάλλοντος.

«Στην Πράξη» έχουμε συμφωνήσει ότι μια από τις πρώτες και άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι η δημιουργία γραφείου τουρισμού του δήμου με 12μηνη λειτουργία με μόνιμη ομάδα και αντιδήμαρχο τουρισμού. Στις βασικές του αρμοδιότητες θα περιλαμβάνονται:

– Η εκπόνηση, υλοποίηση και παρακολούθηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του τουριστικού προορισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου.

– Η Συλλογή στατιστικών στοιχείων από έρευνες επισκεπτών για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος του δήμου με παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όλους τους δημότες.

– Προώθηση τον περιοχών εκτός της πόλης Αγίου Νικολάου ως τουριστικών προορισμών με το logo #simplicity is the new luxury

– Δημιουργία ημερολογίου με προγραμματισμένα Events με σκοπό την παρουσίασή τους σε Tour Operators, bloggers και influencers στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

– Η αμφίδρομη και συνεχής επικοινωνία του Δήμου με τις Τουριστικές επιχειρήσεις.

– Σχεδιασμός και Οργάνωση των τοπικών πολιτιστικών, κινηματογραφικών, αθλητικών, γαστρονομικών και μουσικών εκδηλώσεων/φεστιβάλ.

– Η εκπροσώπηση του Δήμου σε Events, Εκθέσεις, VIP Visits

– Σημείο επικοινωνίας για τους κάτοικους (μη δημότες) που διαμένουν στον Δήμο (κάτοικοι εξωτερικού).

– Επίβλεψη της λειτουργίας Tourist Info Office στο σημερινό σημείο και ψηφιοποιήση των υπηρεσιών του.

– Τακτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα τουρισμού και υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου στον Τουρισμό.

Το λεπτομερές πρόγραμμα για τον τουρισμό και το χρονοδιάγραμμά του ολοκληρώνεται από την ομάδα τουρισμού της παράταξης μας και θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σύντομα σε όλους τους δημότες και εκεί θα εξειδικευτούν επιπλέον θέματα που αφορούν τον τουρισμό και η σύνδεση του με τον Δήμο και τις υπόλοιπες ενέργειες του.

Ο Δήμος μας μπορεί και έχει τις δυνατότητες να βγει και πάλι μπροστά και να δείξει το δρόμο.

Στη Πράξη- Ομάδα Τουρισμού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Υποψήφιοι με το συνδυασμό «στην ΠΡΑΞΗ»