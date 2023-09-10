Χωρίς κανένα πρόβλημα ανακηρύχθηκε από το Πρωτοδικείο ο συνδυασμός  «Για την Κρήτη Μας συνεχίζουμε»

Από το συνδυασμό “Για την Κρήτη μας συνεχίζουμε” εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Χωρίς κανένα πρόβλημα ανακηρύχθηκε σήμερα Κυριακή από το Πρωτοδικείο Ηράκλειου ο συνδυασμός «Για την Κρήτη Μας συνεχίζουμε» με επικεφαλής τον Σταύρο Αρναουτάκη, που αποτελείται από 113 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους.
Ο συνδυασμός καλύπτει το ανώτατο όριο που επιτρέπει ο νόμος, περιλαμβάνει 46 γυναίκες και 67 άνδρες και εκπροσωπούνται όλες οι ηλικιακές, επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες από το σύνολο των γεωγραφικών περιοχών και των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης.
Όπως δηλώνει ο Σταύρος Αρναουτάκης οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Για την Κρήτη μας συνεχίζουμε» είναι άνθρωποι καταξιωμένοι στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο, έτοιμοι να δουλέψουν για το κοινό καλό πάντα στη βάση της συναίνεσης και της συνεργασίας, εκπροσωπώντας επάξια και δυναμικά τις τοπικές κοινωνίες, έχοντας όμως ένα κοινό όραμα για ολόκληρη την Περιφέρεια και την Κρήτη.
Στο ψηφοδέλτιο νίκης του συνδυασμού «Για την Κρήτη μας, συνεχίζουμε» συμμετέχουν 55 υποψήφιοι/ες περιφερειακοί σύμβουλοι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 15 υποψήφιοι/ες στην ΠΕ Λασιθίου, 28 υποψήφιοι/ες στην ΠΕ Χανίων και 15 υποψήφιοι/ες στην ΠΕ Ρεθύμνου.
Αναλυτικά όλα τα ονόματα των υποψηφίων ανά Περιφερειακή Ενότητα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ- ΚΑΣΜΙΡΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)
ΓΙΑΛΕΣΑΚΗ ΧΡΟΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)
ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΡΟΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ)
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΚΗ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ)
ΜΠΑΚΙΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ)
ΜΠΟΜΠΟΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΩΥΣΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΙΝΙΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΤΣΟΣ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ)
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΜΑΓΚΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ)
ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΥΠΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
ΤΣΙΜΗΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΟΥΡΕΚΑ ΦΟΥΣΚΟΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ( ΟΔΥΣΣΕΑΣ)
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΕΛΠΙΔΑ)
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΕΡΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΔΑΚΗΣ)
ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΕΡΕΤΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΤΑΡΗΣ)
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΟΝΗ ΜΑΡΙΑ συζ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΑΡΑΒΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΡΗ ΜΠΑΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ (ΦΕΝΙΑ)
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΛΑΣΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΤΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ)
ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ)
ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΖΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
ΛΟΥΠΑΚΗ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
MΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΛΑΝΤΑΣ)
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΡΙΛΙΑ)
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΒΛΗΣΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ)
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (ΧΑΡΗΣ)