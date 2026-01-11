Από την Πίτα του Ρήγα – Καρνάγιο ζητούνται:

2 Α’ μάγειρες,

1 Β’ μάγειρας,

1 Γ’ μάγερας,

ψήστης,

ντιλίβερι και

άτομο για κρύα κουζίνα.

Πληροφορίες τηλέφωνο 6957-706227