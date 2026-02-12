Στην ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε. επενδύουμε στους ανθρώπους μας και καλλιεργούμε μια κουλτούρα συνεργασίας, συνεχούς μάθησης και επαγγελματισμού. Οι άριστες εγκαταστάσεις μας αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας μας, υποστηρίζοντας κρίσιμα ξενοδοχειακά συστήματα που συμβάλλουν στην άριστη εμπειρία φιλοξενίας και στην ομαλή λειτουργία των τριών μονάδων.

Αναζητούμε Τεχνικούς Συντήρησης για τα ξενοδοχεία μας στην Ελούντα.

Υδραυλικό Συντηρητή

Ηλεκτρολόγο Συντηρητή

Αν διαθέτεις τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας και μπορείς να ανταποκριθείς άμεσα και αποτελεσματικά σε απαιτητικό περιβάλλον, θα χαρούμε να σε γνωρίσουμε

Ο ρόλος σου:

Προληπτική και διορθωτική Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Άμεση διάγνωση και αποκατάσταση τεχνικών βλαβών

Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας όλων των υποδομών

Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα για την άψογη εμπειρία των επισκεπτών

Αναζητούμε επαγγελματίες που διαθέτουν:

Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχειακή μονάδα

Άριστη τεχνική κατάρτιση και υπευθυνότητα

Ικανότητα αυτόνομης εργασίας και λήψης πρωτοβουλιών

Επαγγελματισμό, συνέπεια και προσανατολισμό στη λύση

Προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικές αποδοχές ανάλογες εμπειρίας

Σταθερό και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας

Συνεχή τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα εξέλιξης

Μακροχρόνια συνεργασία

Αν θέλεις να αποτελέσεις βασικό μέλος μιας οργανωμένης και απαιτητικής τεχνικής ομάδας, στείλε το βιογραφικό σου στο applicants@elounda– sa.com ή επικοινώνησε στο 28410 68003.