Τη σεζόν 2026 έλα κι εσύ στην οικογένεια της Bluegr Hotels & Resorts, στα ξενοδοχεία Minos Beach Art Hotel, Minos Palace Resort, Candia Park Village
Βρείτε τη θέση που σας ενδιαφέρει:
▪ Για τα τμήματα F&B: A la carte Chef, Maitre, Σερβιτόρους, Bartenders, Μάγειρες, Λαντζιέρηδες
▪ Για το τμήμα Wellbeing: Spa Manager, Spa Therapists, Spa Receptionists, Γυμναστές, Αισθητικούς, Νοσηλευτές, Συμβούλους Υγείας και Ευεξίας
▪ Για τα τμήματα Housekeeping: Καμαριέρες, Καθαρίστριες
▪ Για το Pharos Logistics Center: Εργάτες Αποθήκης
▪ Για τα τμήματα Front Office: Front office Agents, Guest Relations Agents, Groom
▪ Για το τμήμα Mini Club: Υπαλλήλους Ψυχαγωγίας & Δημιουργικής Απασχόλησης
▪ Άλλες ειδικότητες: Συντηρητές, Eργάτες κήπων, Προσωπικό παραλίας (Beach Service)
Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:
▪ Προϋπηρεσία για τη θέση για την οποία κάνουν αίτηση
▪ Πτυχίο Ξενοδοχειακών ή/και Τουριστικών Σπουδών
▪ Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί θετικά.
▪ Πάθος για Αριστεία
▪ Ομαδικό πνεύμα
Η Bluegr Hotels & Resorts προσφέρει:
▪ Συνεχή εκπαίδευση
▪ Ευκαιρίες εξέλιξης
▪ Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail [email protected] επισημαίνοντας τη θέση ή/και το ξενοδοχείο που σας ενδιαφέρει ή, εναλλακτικά, σας περιμένουμε σε ένα από τα ξενοδοχεία μας για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.
Πληροφορίες στο 215 5007708 ή 215 5007721
Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.
There cannot be blue, without U!