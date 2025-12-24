Τη σεζόν 2026 έλα κι εσύ στην οικογένεια της Bluegr Hotels & Resorts, στα ξενοδοχεία Minos Beach Art Hotel, Minos Palace Resort, Candia Park Village

Βρείτε τη θέση που σας ενδιαφέρει:

▪ Για τα τμήματα F&B: A la carte Chef, Maitre, Σερβιτόρους, Bartenders, Μάγειρες, Λαντζιέρηδες

▪ Για το τμήμα Wellbeing: Spa Manager, Spa Therapists, Spa Receptionists, Γυμναστές, Αισθητικούς, Νοσηλευτές, Συμβούλους Υγείας και Ευεξίας

▪ Για τα τμήματα Housekeeping: Καμαριέρες, Καθαρίστριες

▪ Για το Pharos Logistics Center: Εργάτες Αποθήκης

▪ Για τα τμήματα Front Office: Front office Agents, Guest Relations Agents, Groom

▪ Για το τμήμα Mini Club: Υπαλλήλους Ψυχαγωγίας & Δημιουργικής Απασχόλησης

▪ Άλλες ειδικότητες: Συντηρητές, Eργάτες κήπων, Προσωπικό παραλίας (Beach Service)

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

▪ Προϋπηρεσία για τη θέση για την οποία κάνουν αίτηση

▪ Πτυχίο Ξενοδοχειακών ή/και Τουριστικών Σπουδών

▪ Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί θετικά.

▪ Πάθος για Αριστεία

▪ Ομαδικό πνεύμα

Η Bluegr Hotels & Resorts προσφέρει :

▪ Συνεχή εκπαίδευση

▪ Ευκαιρίες εξέλιξης

▪ Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail [email protected] επισημαίνοντας τη θέση ή/και το ξενοδοχείο που σας ενδιαφέρει ή, εναλλακτικά, σας περιμένουμε σε ένα από τα ξενοδοχεία μας για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.

Πληροφορίες στο 215 5007708 ή 215 5007721

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

There cannot be blue, without U!