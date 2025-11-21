Ο Όμιλος Bluegr Hotels & Resorts αναζητά για το τμήμα μισθοδοσίας:
Payroll Officer
Ενδεικτικές αρμοδιότητες:
- Διαχείριση Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
- Διαχείριση και παρακολούθηση συστήματος ωρομέτρησης
- Διαχείριση βαρδιών και σχετικών τροποποιήσεων / Αδειών / Ασθενειών
- Διαχείριση θεμάτων μισθοδοσίας
- Τήρηση αρχείων
- Επικοινωνία και διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες υπηρεσίες (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ)
Ο Ιδανικός Υποψήφιος διαθέτει:
- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση στη Λογιστική/Οικονομικά
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
- Καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας (εποχικών ξενοδοχείων)
- Καλή γνώση και χρήση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και των κρατικών ηλεκτρονικών συστημάτων όπως: ΕΦΚΑ,ΟΑΕΔ κ.λπ
- Γνώση προγραμμάτων Ms. Office (Excel, Word)
- Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Εpsilonet – Pylon
- Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας
- Υπευθυνότητα και Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών • Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ομαδικότητα
- Ευελιξία
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail [email protected] επισημαίνοντας τη θέση που σας ενδιαφέρει ή, εναλλακτικά, σας περιμένουμε στα ξενοδοχεία μας για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.
Πληροφορίες στο 215 5007708 ή 215 5007721
Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.
Live the blue Experience!