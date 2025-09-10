Ο Όμιλος Bluegr Hotels & Resorts αναζητά για το τμήμα μισθοδοσίας:

Payroll Officer

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

Διαχείριση Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Διαχείριση και παρακολούθηση συστήματος ωρομέτρησης

Διαχείριση βαρδιών και σχετικών τροποποιήσεων / Αδειών / Ασθενειών

Διαχείριση θεμάτων μισθοδοσίας

Τήρηση αρχείων

Επικοινωνία και διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες υπηρεσίες (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ)

Ο Ιδανικός Υποψήφιος διαθέτει:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση στη Λογιστική/Οικονομικά

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση

Καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας (εποχικών ξενοδοχείων)

Καλή γνώση και χρήση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και των κρατικών ηλεκτρονικών συστημάτων όπως: ΕΦΚΑ,ΟΑΕΔ κ.λπ

Γνώση προγραμμάτων Ms. Office (Excel, Word)

Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Εpsilonet – Pylon

Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας

Υπευθυνότητα και Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Ομαδικότητα

Ευελιξία

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail [email protected] επισημαίνοντας τη θέση που σας ενδιαφέρει ή, εναλλακτικά, σας περιμένουμε στα ξενοδοχεία μας για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.

Πληροφορίες στο 215 5007708 ή 215 5007721

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Live the blue Experience!