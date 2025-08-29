Ο Όμιλος Bluegr Hotels & Resorts για το Minos Palace Resort (για τη σεζόν 2025 – Σεπτέμβριο με Νοέμβριο & για τη σεζόν 2026) και τη νέα μονάδα ολιστικής ευεξίας ΝΑΟ αναζητά:

Spa Manager

Spa Therapists

Health Coach

Λίγα λόγια για το νέο και πρωτοποριακό Wellbeing Project:

Στο Minos Palace Resort, παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια την καινοτόμο NAO Method, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που συνδυάζει επιστήμη, ολιστική ευεξία και μακροβιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε εξατομικευμένες εμπειρίες που εμπνέουν τους επισκέπτες να φροντίσουν τον εαυτό τους και να ανακαλύψουν νέους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους, αντλώντας έμπνευση από την παράδοση, τη φύση και τη σύγχρονη επιστήμη.

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail hr@bluegr.com επισημαίνοντας τη θέση που σας ενδιαφέρει ή, εναλλακτικά, σας περιμένουμε στο Minos Palace Resort για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.

Πληροφορίες στο 215 5007708 ή 215 5007721

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Live the blue Experience!