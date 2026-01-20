Το ξενοδοχείο 5* Daios Cove στο Βαθύ Αγίου Νικολάου,
προσλαμβάνει για τη σεζόν 2026, προσωπικό για τις κάτωθι ειδικότητες:
Receptionist
Guest Relations Agent
Welcome Agent
Night Auditor
Telephone Operator
Bellboy (Groom)
Housekeeping Floor Supervisor
Houseman
Maids
Wellness Therapist / Beautician
Wellness Physiotherapist
Wellness Yoga / Pilates Instructor
Wellness Nutritionist Coordinator
Fitness Trainer
Chef de Partie (Cook A)
Demi Chef de Partie / Cook B
Commis Chef (Cook C)
Pastry Sous Chef
Restaurant Manager
Assistant Restaurant Manager
F&B Service / Head Waiter
F&B Service / Assistant Waiter
Head Bartender
Restaurant Hostess
Storage Worker
Ψάχνουμε:
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα ξενοδοχεία (επιθυμητή)
- Επικοινωνία – ευελιξία – ομαδικότητα
Προσφέρουμε:
- Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
- Συνεχή εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας
- Δυνατότητες εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]
Αιτήσεις γίνονται και στο ξενοδοχείο Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 16:00
Τηλέφωνο: 28410 62643