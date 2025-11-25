Το ξενοδοχείο TUI BLUE ELOUNDA BREEZE μέλος της αλυσίδας MARISSOL HOTELS αναζητεί για την νέα τουριστική περίοδο 2026 προσωπικό για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Operation Manager

Bar Manager

Ηostess

Υδραυλικό

Ηλεκτρολόγο ή Β Ηλεκτρολόγο

Κηπουρό

Α΄ B’, Γ’ Μάγειρες, κεντρικής κουζίνας και ala carte .

Λάντζα κ καθαριότητες (βοηθοί κουζίνας)

Ζαχαροπλάστης Β’η Γ

Σερβιτόρους Α’& B’ Εστιατορίων και μπαρ .

Μπάρμαν Α’ και B.

Για όλους τους συνεργάτες μας θεωρούμε απαραίτητα στοιχεία την ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα, το ομαδικό πνεύμα, την εργατικότητα και συνέπεια.

Παρέχονται : Άριστο εργασιακό περιβάλλον .

Συνεχή εκπαίδευση κ Δυνατότητες εξέλιξης μέσα από την εταιρεία.

Ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές και

Μεταφορά προς την εργασία και από .

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα .

Για Περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα

: 28410 41003 & 28410 41535 & 6947617261

Και Για αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο email : [email protected]