Το ξενοδοχείο TUI BLUE ELOUNDA BREEZE μέλος της αλυσίδας MARISSOL HOTELS αναζητεί για την νέα τουριστική περίοδο 2026 προσωπικό για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:
- Operation Manager
- Bar Manager
- Ηostess
- Υδραυλικό
- Ηλεκτρολόγο ή Β Ηλεκτρολόγο
- Κηπουρό
- Α΄ B’, Γ’ Μάγειρες, κεντρικής κουζίνας και ala carte .
- Λάντζα κ καθαριότητες (βοηθοί κουζίνας)
- Ζαχαροπλάστης Β’η Γ
- Σερβιτόρους Α’& B’ Εστιατορίων και μπαρ .
- Μπάρμαν Α’ και B.
Για όλους τους συνεργάτες μας θεωρούμε απαραίτητα στοιχεία την ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα, το ομαδικό πνεύμα, την εργατικότητα και συνέπεια.
- Παρέχονται : Άριστο εργασιακό περιβάλλον .
- Συνεχή εκπαίδευση κ Δυνατότητες εξέλιξης μέσα από την εταιρεία.
- Ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές και
- Μεταφορά προς την εργασία και από .
- Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα .
Για Περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα
: 28410 41003 & 28410 41535 & 6947617261
Και Για αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο email : [email protected]