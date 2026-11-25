Η μεγάλη Κεντροδεξιά Παράταξή μας είναι η Παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών. Είμαστε η Παράταξη που αποκαταστήσαμε τη Δημοκρατία στη χώρα.

Είμαστε η Παράταξη που οδηγήσαμε τη χώρα στη μεγάλη ευρωπαική οικογένεια.

Τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος, οι υποστηρικτές μιας Ελλάδας που την θέλουν να είναι παρούσα και πρωταγωνίστρια στη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια πρέπει ξεκάθαρα να καταθέσουμε την απόφαση μας και την αγωνιστική μας διάθεση για νέα βήματα που θα οδηγήσουν τη χώρα μπροστά με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των πολιτών της.

Η αγωνία όλων μας δικαιολογημένα είναι μεγάλη. Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι πολίτες είναι ανήσυχοι έχοντας καταλάβει πλέον την κοροϊδία και τα ψέματα από τις δυνάμεις του λαϊκισμού και της τοξικότητας .

Το μεγάλο όραμα για μια ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.

Ολοι εμείς θεωρούμε ότι η ΝΔ χρειάζεται μια νέα πλατφόρμα πολιτικών δράσεων και προσώπων. Προσώπων που θα βρίσκονται κάθε στιγμή δίπλα στον πολίτη.

Τις πολιτικές μάχες εμείς στην μεγάλη ΟΝΝΕΔ των αγώνων είχαμε μάθει να τις δίνουμε στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία .

Οι μικρότητες , οι μικροκομματισμοί, η εσωστρέφεια και η υπονόμευση αρρωσταίνουν το κλίμα και δεν έχουν θέση ανάμεσα μας. Είμαστε η Παράταξη που στα δύσκολα βγαίναμε πάντα μπροστά. Με δυναμισμό και πίστη στο όραμα μας. Χωρίς να φοβόμαστε για τις ιδέες και τις πεποιθήσεις μας .

Για το λόγο αυτό οφείλουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον της Πατρίδας. Για το μέλλον αυτών που σκέπτονται και δεν μπορούν άλλες απογοητεύσεις.

Το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας ανήκει στους Νεοδημοκράτες σε όλους εμάς, στην βάση του κόμματος

– Η ΝΔ δεν μπορεί και δεν πρέπει να χάσει τις Αρχές και τις Αξίες της. Την πολιτική της ταυτότητα.

– Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συρρικνωθεί.

– Δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει λάθος επιλογές.

Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση των νέων εκλογών.

Σε αυτή τη μάχη δεν πρέπει να λείψει κανείς.

Τώρα είναι η ώρα της ενότητας και της σύνθεσης.

Χωρίς εκβιασμούς και διλήμματα να πιαστούμε χέρι χέρι και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά όπως θα επιθυμούσε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Νέα βήματα, νέες κινήσεις, νέος προγραμματισμός, νέα λογική.

Η ΝΔ κατέχει την πολιτική σοφία της αναπροσαρμογής και ανταπόκρισης στα μηνύματα των καιρών, απόσταγμα μιας μακράς παράδοσης.

Η βάση υπάρχει και είναι πάντοτε ισχυρή. Πάνω σε αυτή πρέπει να οικοδομηθεί προσεκτικά αλλά και με ενθουσιασμό η Κεντροδεξιά του μέλλοντος.

Να αρχίσουμε επιτέλους να μιλάμε για μια πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Η ηγεσία του κόμματος μας πρέπει να λάβει σήμερα όλες τις πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν μπροστά τη Μεγάλη Κεντροδεξιά Παράταξη υπενθυμίζοντας ότι μπροστά σε αυτή την μεγάλη ΕΥΘΥΝΗ, μπροστά σε αυτή την μεγάλη ΠΡΟΚΛΗΣΗ, όλα τα στελέχη του κόμματος στο Ηράκλειο και στην Κρήτη θα είμαστε όπως πάντα παρών δίπλα στην Παράταξή και τον πρόεδρό μας !

ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ