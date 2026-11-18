Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος απετράπη η εισαγωγή στη χώρα μας, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού βάρους άνω των -35- κιλών.

Για την υπόθεση συνελήφθη χθες, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε στον χώρο των αφίξεων του αερολιμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ (profiling).

Ειδικότερα, κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού, ο 28χρονος κατελήφθη να κατέχει συνολικά -23- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -35- κιλών και -300- γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός των αποσκευών του. Επιπλέον, κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο και -2- βαλίτσες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.