Με αφορμή την 18η Νοεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση, και τη 19η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναδεικνύει την έκταση και τις διαφορετικές μορφές της βίας που βιώνουν τα παιδιά, μέσα από τα επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών του, τα διεθνή δεδομένα, αλλά και τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari.

Η κακοποίηση ενός παιδιού δεν περιορίζεται στη σωματική βία. Περιλαμβάνει τη σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, την παραμέληση, την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και τις ολοένα αυξανόμενες μορφές διαδικτυακής κακοποίησης. Συχνά, μάλιστα, παραμένει αθέατη, καθώς τα παιδιά δυσκολεύονται να μιλήσουν, φοβούνται, αισθάνονται ενοχή ή δεν γνωρίζουν πού και σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν.

Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε κάθε παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη ή κίνδυνο, αναπτύσσοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης, υποστήριξης, παρέμβασης και προστασίας.

Μέσα από τις Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας, το Chat1056, το Cyber Tipline Hellas, τις επιτόπιες παρεμβάσεις, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, καθώς και τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ο Οργανισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση των πολιτών για το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για 10η συνεχή χρονιά υλοποιεί την εκστρατεία «Μένει Μυστικό» πανελλαδικά, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τα στοιχεία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από 1/1/2026 έως 31/10/2026

164.669 κλήσεις καταγράφηκαν συνολικά στις 6 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας του Οργανισμού

6.830 μηνύματα ελήφθησαν μέσω του Chat1056

4.420 άτομα έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη, εκ των οποίων 2.145 ήταν παιδιά, ποσοστό 48%

Ειδικότερα σε θέματα βίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης, παραμέλησης:

225 άτομα έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα βίας και κακοποίησης

511 παιδιά υποστηρίχθηκαν για περιστατικά βίας και κακοποίησης, εκ των οποίων:

454 παιδιά για οικονομική εκμετάλλευση (trafficking)

17 παιδιά για σωματική κακοποίηση

2 παιδιά για ψυχολογική κακοποίηση

38 παιδιά για σεξουαλική κακοποίηση

125 παιδιά υποστηρίχθηκαν για περιστατικά διαδικτυακής βίας και κακοποίησης, με τις περιπτώσεις να αφορούν:

12 παιδιά για διαδικτυακή βία

65 παιδιά που αντιμετώπισαν ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό (sextortion)

18 παιδιά που έλαβαν ηλεκτρονικά μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου (sexting)

3 παιδιά που αντιμετώπισαν ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing)

27 παιδιά που ήρθαν αντιμέτωπα με ηλεκτρονική αποπλάνηση (grooming)

μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, πραγματοποιήθηκαν 1.319 αναφορές που αφορούσαν 2.415 παιδιά, εκ των οποίων 31 περιπτώσεις αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση.

μέσω του Cyber Tipline Hellas καταγράφηκαν 689 αναφορές που αφορούσαν 770 παιδιά, εκ των οποίων 27 περιπτώσεις αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση.

πραγματοποιήθηκαν 111 επιτόπιες παρεμβάσεις για 182 παιδιά που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο.

το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού» παρείχε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 185 παιδιά.

η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση αποτελούν επίσης βασικούς πυλώνες της δράσης του Οργανισμού. Στο πλαίσιο διαδραστικών παρεμβάσεων για θέματα βίας, κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν:

4.653 μαθητές και μαθήτριες

469 γονείς και κηδεμόνες

583 εκπαιδευτικοί

2.598 επαγγελματίες

Τι πιστεύει η ελληνική κοινωνία για τη βία προς τα παιδιά; Τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας Focus Bari

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari, που πραγματοποιήθηκε για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τον Νοέμβριο του 2026, με τίτλο «Τα Παιδιά στο Επίκεντρο: Οικογένεια | Τεχνητή Νοημοσύνη | Βία».

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια σημαντική αντίφαση: ενώ η συντριπτική πλειονότητα αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές βίας και παραμέλησης, ένα σημαντικό ποσοστό εξακολουθεί να διστάζει να παρέμβει ή να εμπιστευτεί ότι η αναζήτηση βοήθειας θα οδηγήσει σε ουσιαστική προστασία του παιδιού.

Σχετικά με την αναγνώριση της βίας και της παραμέλησης:

Το 89% συμφωνεί ότι ένα παιδί που βλέπει τους γονείς του να ασκούν βία μεταξύ τους είναι και το ίδιο θύμα βίας.

Το 88% θεωρεί ότι ένα παιδί που έχει όλα όσα χρειάζεται σε υλικό επίπεδο, αλλά δεν λαμβάνει την προσοχή των γονιών του, είναι παραμελημένο.

Το 81% αναγνωρίζει ότι οι προσβολές ενός γονιού προς το παιδί του, όπως «είσαι χαζός» ή «δεν είσαι για τίποτα», αποτελούν μορφή βίας.

Ωστόσο, το 21% εξακολουθεί να θεωρεί ότι κάποιες φορές μια ξυλιά είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβει ένα παιδί.

Σχετικά με την πρόθεση αναζήτησης βοήθειας και την εμπιστοσύνη στους αρμόδιους φορείς:

Το 78% δηλώνει ότι, εάν υποψιαζόταν πως ένα παιδί στο περιβάλλον του είναι θύμα κακοποίησης, θα ζητούσε καθοδήγηση από αρμόδιο φορέα, ακόμη κι αν δεν ήταν βέβαιο για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Το 61% δηλώνει ότι γνωρίζει πού να απευθυνθεί για να ζητήσει καθοδήγηση, εάν υποψιαζόταν ότι ένα παιδί υφίσταται βία.

Το 48%, ωστόσο, δεν πιστεύει ότι οι αρμόδιοι φορείς θα προχωρούσαν σε ουσιαστική παρέμβαση, ακόμη κι αν ζητούσε βοήθεια.

Το 31% θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο μια άλλη οικογένεια μεγαλώνει τα παιδιά της δεν αποτελεί δική του υπόθεση.

Το 27% δηλώνει ότι θα δίσταζε να ζητήσει βοήθεια, εάν υποψιαζόταν ότι ένα παιδί κακοποιείται αλλά δεν ήταν βέβαιο, από φόβο μήπως κατηγορήσει άδικα κάποιον.

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών: Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών και της διαδικτυακής εκμετάλλευσης διεθνώς – Ωστόσο τα στοιχεία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καταδεικνύουν ότι δεν καταγγέλλεται, παραμένοντας μυστικό πίσω από κλειστές πόρτες

Τα διεθνή δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου, αποτελεί ένα διαρκώς διογκούμενο πρόβλημα, που απαιτεί συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του παράνομου υλικού και την προστασία των παιδιών.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και τα Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιών (National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC), μέσω του CyberTipline:

Το 2025 εστάλησαν προς διερεύνηση στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές 16.000 αναφορές για διακίνηση οπτικού ή ψηφιακού υλικού που απεικονίζει τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων.

Το 2024 είχαν καταγραφεί αντίστοιχα 15.000 αναφορές

Σε διεθνές επίπεδο, τα στοιχεία των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι εξίσου ανησυχητικά:

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του INHOPE για το 2025:

Εντοπίστηκαν περισσότερες από 4 εκατομμύρια ύποπτες ηλεκτρονικές καταχωρήσεις υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σημειώνοντας αύξηση άνω του 450% σε σύγκριση με το 2024.

Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών εξακολούθησαν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων που απεικονίζονταν στο συγκεκριμένο υλικό, σε ποσοστό 91%.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Internet Watch Foundation (IWF) για το 2025:

Καταγράφηκε αύξηση 29% στη σοβαρότερη μορφή κακοποίησης που εντοπίστηκε σε βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σε σύγκριση με το 2024.

Εντοπίστηκαν 3.443 βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργήθηκαν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, έναντι μόλις 13 το 2024, δηλαδή περισσότερα από 260 φορές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοξένησε το 63% των URL με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που εντοπίστηκαν παγκοσμίως.

Η βία μέσα από τη ματιά των ειδικών και των ίδιων των παιδιών

Με αφορμή τη 19η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης, και την 20ή Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, παρουσιάζουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το πάνελ «Βία» της επετειακής εκδήλωσης για τα 30+1 χρόνια δράσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών.

Στο βίντεο τοποθετούνται:

Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής Εγκληματολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιωάννα Χαρδαλούπα, Ψυχολόγος και Συντονίστρια του Κέντρου για τη Βία και τον Εκφοβισμό του Οργανισμού.

Σταυρούλα Σπυροπούλου, Συντονίστρια του Εθνικού Κέντρου για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση των Παιδιών και των Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης του Οργανισμού.

Φαίδρα Κουτρούμπα, μαθήτρια και μέλος της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού.

Μέσα από τις τοποθετήσεις τους αναδεικνύονται οι διαφορετικές όψεις της βίας, οι λόγοι που συχνά οδηγούν τα παιδιά στη σιωπή και η ευθύνη όλων μας να τα ακούμε, να τα στηρίζουμε και να τα προστατεύουμε.

Παρακολουθήστε το βίντεο με τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα: Panel Βία.mp4

Τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari θα τα βρείτε εδώ

Αυτοκτονικότητα και αυτοτραυματισμός: Μια ακόμη διάσταση της ευαλωτότητας των παιδιών και των εφήβων

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το διάστημα 1/1/2026 έως 31/10/2026 κατέγραψε 882 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, μέσω των Γραμμών Υποστήριξης και Βοήθειας, της εφαρμογής Chat1056, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

τα 578 περιστατικά αφορούσαν σε αυτοκτονικότητα

τα 304 περιστατικά αφορούσαν σε μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά

το 72% των περιστατικών αφορούσε εφήβους ηλικίας 13 έως 18 ετών, εκ των οποίων το 96% ήταν κορίτσια.

Για τον εντοπισμό και την προστασία των παιδιών και εφήβων που βρίσκονταν σε κίνδυνο, ο Οργανισμός, συχνά έχοντας στη διάθεσή του ελάχιστα στοιχεία, ζήτησε τη συνδρομή των αρμόδιων Αρχών:

Σε 499 περιπτώσεις ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας

Σε 25 περιπτώσεις ζητήθηκε η συνδρομή άλλων αρμόδιων Αρχών και φορέων, όπως η Άμεση Δράση, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις και το ΕΚΑΒ

Σε 69 περιπτώσεις απαιτήθηκε κατεπείγουσα κινητοποίηση για τη διαχείριση άμεσης κρίσης, λόγω σοβαρότατων ενδείξεων κινδύνου για τη ζωή, απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού.