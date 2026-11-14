Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κι ένας ακόμη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον δήμο Φυλής, όπου υποχώρησε τμήμα του στο εσωτερικό του.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου υποχώρησε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι δύο πυροσβέστες που μετείχαν στην επιχείρηση.

Οι δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν». Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις του στο ΓΝΑ 251.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:40 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και η 1η ΕΜΑΚ.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.