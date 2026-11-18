Σε κατ´ οίκον περιορισμό θα παραμείνει η 34χρονη κατηγορούμενη για την φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι, μέχρι να λυθεί με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου η διαφωνία που είχαν Ανακρίτρια και Εισαγγελέας για την ποινική μεταχείριση που θα πρέπει να έχει μετά την απολογία της.

Η γυναίκα, όπως και οι δύο κόρες της, 13 και 16 ετών, απολογήθηκαν αντιμέτωπες με το κακούργημα που αφορά εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ανθρώπων. Σύμφωνα με την δικογραφία, η πυρκαγιά που κόστισε τις ζωές των πυροσβεστών Ηλία Βαλατσού, 44 ετών, και ο Γιώργου Ζυμπίδη, 23 ετών, προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, που φέρεται να τοποθετούσαν οι κατηγορούμενοι στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας η Ανακρίτρια είχε την άποψη ότι η μητέρα, πρέπει να αφεθεί ελεύθερη ενώ ο Εισαγγελέας έκρινε ότι η κατηγορούμενη πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές.

Έτσι η διαφωνία θα λυθεί εντός πενθημέρου από το δικαστικό Συμβούλιο που θα μελετήσει την υπόθεση και θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η κατηγορούμενη θα παραμένει σε κατ´ οίκον περιορισμό .

Οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της παρακολούθησης από επιμελητή ανηλίκων.

Η κατηγορία που απαγγέλθηκε σε μητέρα και κόρες, βαρύνει και τον 44χρονο σύζυγο της κατηγορούμενης, ο οποίος καταζητείται μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του.

Η 34χρονη φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι την μέρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν στάχτες δίπλα στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου, κάτι που, όπως φαίνεται να είπε, έκανε καθημερινά η οικογένεια.