Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος της 34χρονης γυναίκας που συνελήφθη μαζί με τις κόρες της, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Σάββατο 14 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες και ένας ακόμη να τραυματιστεί.

Η δίωξη σε βάρος της γυναίκας Ρομά αφορά κατηγορία για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Η ίδια κατηγορία βαρύνει πλέον και τον 44χρονο σύζυγο της κατηγορούμενης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, είναι αντιμέτωπες με την ίδια κατηγορία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πυρκαγιά που κόστισε τις ζωές των δύο πυροσβεστών προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, που φέρεται να τοποθετούσε το ζευγάρι στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Κατά την Πυροσβεστική: «Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς».

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής ενώπιον του οποίου οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενες.