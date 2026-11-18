Μόνιμο θέμα συζήτησης αποτελεί στα καφέ και τις ταβέρνες της πόλης των Τρικάλων, από το πρωί, για τους Τρικαλινούς πολίτες, το αστρονομικό ποσό των 38 και πάνω εκατ. ευρώ του Eurojackpot, που ο νικητής της κλήρωσης βρέθηκε στα Τρίκαλα και πανηγυρίζει για το μυθικό έπαθλο.

Ο πρώτος μεγάλος νικητής του Eurojackpot στην Ελλάδα και ο υπερτυχερός κατέθεσε το «χρυσό» δελτίο του στο κατάστημα Allwyn του Κωνσταντίνου Γεωργίου, που βρίσκεται στην οδό Βασίλη Τσιτσάνη 34. Η σωστή πρόβλεψη των 5+2 αριθμών της χθεσινής κλήρωσης του παιχνιδιού έμελλε να αλλάξει για πάντα τη ζωή του μεγάλου νικητή, αναδεικνύοντας τον ως έναν από τους δύο υπερτυχερούς της πρώτης κατηγορίας, που κέρδισαν από 38.370.583,30 ευρώ ο καθένας. Ο δεύτερος νικητής βρέθηκε στη Νορβηγία.

Αναμφίβολα, τόσο η ημέρα της 17ης Νοεμβρίου του 2026, όσο και οι αριθμοί 1, 5, 7, 15, 19 και 1, 11, θα μείνουν για πάντα ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη του νικητή στα Τρίκαλα.

Η είδηση για τον πρώτο μεγάλο νικητή του Eurojackpot μαθεύτηκε γρήγορα στην θεσσαλική πόλη και αποτελεί ήδη θέμα συζήτησης όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Όπως τονίζει ο Κωνσταντίνος Γεωργίου, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος Allwyn στα Τρίκαλα Θεσσαλίας: «Ο χθεσινός υπερτυχερός του Eurojackpot κέρδισε ένα έπαθλο ρεκόρ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για κάποιον πράκτορα Allwyn, από το να βρεθεί στο κατάστημα του νικητής ενός τόσο αστρονομικού ποσού. Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Είμαι σίγουρος πως όλη η πόλη θα μιλάει για αυτό το γεγονός για πολύ καιρό».