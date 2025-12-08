Ιδιαιτέρως και ευσεβάστως ευχαριστούμε το Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Γεράσιμο, ο οποίος χοροστάτησε κατά την νεκρώσιμο ακολουθία και μίλησε με λόγια αγάπης και παρηγοριάς, το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα, ο οποίος παρέστη δια εκπροσώπου της οικείας Μητροπόλεως, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Επίσης, τους παρευρεθέντες ιερείς που ένωσαν τις ευχές και τις δεήσεις τους, το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Εμμανουήλ Μενεγάκη, τον αντιδήμαρχο Τουρισμού και Τοπικής Οικονομίας κ. Μανούσο Πεδιαδίτη, τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Θωμά Χαριτάκη,τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ελούντας κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκη, τον ιατρό και πολιτευτή κ. Εμμανουήλ Κλώντζα,τους φίλους, συγγενείς και δωρητές για την τιμητική τους παρουσία στην εξόδιο ακολουθία.

Νιώθουμε,επίσης, την ανάγκη και την υποχρέωση να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την όλη διαχείριση της κατάστασης της υγείας της αγαπημένης μας, τη φροντίδα, το σεβασμό και ,πάνω απ’ όλα, την ανθρωπιά το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό της καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, του ΠΑΓΝΗ και της ιδιωτικής κλινικής Interclinic.Ιδιαιτέρως, τον Προοδευτικό Σύλλογο Ελούντας για την προσφορά αίματος.

Η σύζυγος και μητέρα μας άφησε παρακαταθήκη την αγάπη της για τη ζωή, την ορθόδοξη πίστη, την οικογένεια, το συνάνθρωπο Θα θυμόμαστε πάντα τη γενναιοδωρία, την καλοσύνη και το χαμόγελο της.

Η οικογένεια πατρός Μιχαήλ Δρακωνακη