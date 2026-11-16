Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αγ.Νικολάου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελένης Λουκάκη, η οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών στον Δήμο Αγίου Νικολάου με ήθος, ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και προθυμία, επιδεικνύοντας συνέπεια και ζήλο στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η απώλεια της μας θλίβει βαθιά.

Ευχόμαστε η μνήμη της να παραμείνει ζωντανή και να αποτελεί πάντα πηγή δύναμης και παρηγοριάς για τους οικείους της.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αγ.Νικολάου