Οι δημοκρατικοί εξασφάλισαν χθες Τρίτη την τελευταία έδρα στη Γερουσία που διακυβευόταν, αυτήν στην Αλάσκα, την οποία θα καταλάβει η Μέρι Πελτόλα, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου από τις αρχές της πολιτείας, παραδοσιακού οχυρού των ρεπουμπλικάνων, οδεύοντας έτσι στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους στην άνω Βουλή εδώ και 16 χρόνια.

Η αυτόχθονη υποψήφια επιβλήθηκε συγκεντρώνοντας το 50,12% των ψήφων έναντι του απερχόμενου ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν (45,8%), έπειτα από αναμέτρηση με γερή δόση σασπένς, σύμφωνα με την καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε δυο εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι δημοκρατικοί θα καταλαμβάνουν πλέον από τον Ιανουάριο 56 έδρες στην ομοσπονδιακή άνω Βουλή, έναντι 44 των ρεπουμπλικάνων.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να εξασφαλίζεις την υποστήριξη των πολιτών της Αλάσκας στον αγώνα μας εναντίον της απληστίας των μεγάλων εταιρειών και για να πέσουν τα κόστη (διαβίωσης) και να βάλουμε πρώτα την Αλάσκα», ήταν η αντίδραση της πολιτικού μέσω X.

Η εκλογική της νίκη επιβεβαιώνει πόσο πελώριο ήταν το λεγόμενο μπλε κύμα, η σαρωτική επικράτηση της αντιπολίτευσης στις ενδιάμεσες εκλογές, και ολοκληρώνει το βαρύ χτύπημα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η δημοτικότητα του οποίου έχει υποχωρήσει στο ναδίρ εξαιτίας του πληθωρισμού που δεν λέει να αποκλιμακωθεί και του πολέμου του εναντίον του Ιράν.

Η παράταξη των δημοκρατικών, που πήρε τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου, είχε να εξασφαλίσει τόσο ευρεία πλειοψηφία στη Γερουσία από τις αρχές της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα (60 έδρες μεταξύ του 2009 και του 2011).

Η κ. Πελτόλα, 53 ετών, επικράτησε παρά το σκάνδαλο της τελευταίας στιγμής που απείλησε να αμαυρώσει τις εκλογές στην Αλάσκα.

Μια εβδομάδα πριν από την αναμέτρηση, η New York Times αποκάλυψε ότι η εκστρατεία της προώθησε την υποψηφιότητα συνονόματου του απερχόμενου γερουσιαστή Σάλιβαν για να προκαλέσει σύγχυση και δυνητικά να του στερήσει ψήφους.

Ο… άλλος Νταν Σάλιβαν διέψευσε πως γνώριζε πως επρόκειτο για στρατήγημα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων νόμιμο στις ΗΠΑ. Ιστορικά, το τέχνασμα αυτό το έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα και τα δυο κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία στη χώρα και συγκαταλέγεται στα αξιοπερίεργα της αμερικανικής πολιτικής αρένας.

Ο 80άρης πρόεδρος δεν σταμάτησε τις κραυγές για αυτή την προσπάθεια «χειραγώγησης» των εκλογέων (σ.σ. μολονότι στα ψηφοδέλτια αναγραφόταν ρητώς ότι ο υποψήφιος της παράταξής του ήταν γερουσιαστής). Η κυβέρνησή του αποπειράθηκε να αμφισβητήσει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα των εκλογών στην Αλάσκα στα δικαστήρια.

Μάταια.

Οι ομοσπονδιακές αρχές άρχισαν εξάλλου να διενεργούν ποινική έρευνα, που παραμένει σε εξέλιξη. Έστειλαν επιστολές σε περίπου 20 στελέχη του δημοκρατικού κόμματος, που ερίζουν ότι συνωμότησαν για να παραβιάσουν τη νομοθεσία για την προεκλογική χρηματοδότηση.

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