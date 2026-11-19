Οι Σι, Τραμπ και Πούτιν δεσμεύθηκαν «να ενισχύσουν την στρατηγική σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια, να διεξαγάγουν διάλογο για την μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και αναγνώρισαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει να διεξαχθεί», σύμφωνα με την κοινή Διακήρυξη Ειρήνης που εξέδωσαν μετά την τριμερή συνάντηση κορυφής στο Σεντζέν και μεταδίδεται από το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και το υπόλοιπα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την σημασία της σταθερότητας των ενεργειακών ροών και δεσμεύονται να ενισχύσουν την παραγωγή και προμήθεια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων εις όφελος των χωρών ολόκληρου του κόσμου.