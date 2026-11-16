Βρετανία: Αύξηση άνω του 8.400% στο πορνογραφικό υλικό που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε δύο χρόνια

Ομάδα έρευνας στη Σκοτία διαπιστώνει ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο με θέμα τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που δημιουργήθηκαν με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) αυξήθηκαν κατά 8.400% και πλέον σε μόλις δυο χρόνια.

Σύμφωνα με μελέτη του, οι υποθέσεις αυτής της φύσης σε παγκόσμια κλίμακα αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 395.300 την περίοδο μεταξύ του 2023 και του 2025.

Οι ερευνητές εκτίμησαν πως πάνω από 300 εκατ. παιδιά σε διεθνές επίπεδο υφίστανται τουλάχιστον μια μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης που διευκολύνεται από τεχνολογικά εργαλεία και το ένα παιδί στα τέσσερα αναμένεται να υποστεί κάποιας μορφής κακοποίηση προτού συμπληρώσει τα 18 του χρόνια.

Οι αριθμοί αυτοί προέκυψαν σε διεθνή έρευνα ε τη συμμετοχή σκοτσέζων επιστημόνων του Childlight Global Child Safety Institute, που φιλοξενείται στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Σύμφωνα με την έρευνα, το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργήθηκε με εργαλεία ΤΝ και διαβιβάστηκε από αμερικανικές εταιρείες στο National Center for Missing and Exploited Children παρουσίασε εκρηκτική άνοδο, από τα περίπου 4.700 δείγματα το 2023 σε πάνω από 400.000 το 2025.

Το υλικό αυτό συμπεριλαμβάνει «deepfakes» (βαθιά παραποίηση) με τη χρήση «εφαρμογών γδυσίματος»: το πρόσωπο ή το σώμα πραγματικού παιδιού τοποθετείται σε οπτικό υλικό σεξουαλικής φύσης μέσα σε δευτερόλεπτα.

Αν και οι εικόνες αυτές είναι πλαστές, οι ερευνητές τονίζουν πως το κακό που υφίστανται παιδιά είναι πολύ απτό: το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκβιάζονται παιδιά, για την απόσπαση χρημάτων ή -πραγματικών αυτή τη φορά- εικόνων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως το πρόβλημα θέτει σε κίνδυνο απλούς ανθρώπους αλλά δεν γλιτώνουν διασημότητες.

Η μελέτη προειδοποιεί ότι σοβαρά κενά στα κυβερνητικά δεδομένα εμποδίζουν τις προσπάθειες πρόληψης και προστασίας των παιδιών.

Από τις 103 χώρες που εξετάστηκαν σε τρεις περιοχές, μόλις 22 διέθεταν εκτενή δεδομένα για την κακοποίηση παιδιών, στον ψηφιακό ή στον πραγματικό κόσμο.

Πάντα σύμφωνα με το ινστιτούτο Childlight, τα παιδιά με αναπηρία, τα ιθαγενή παιδιά, τα παιδιά μεταναστών, αυτά που βρίσκονται υπό την ευθύνη των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, τα πολύ μικρά παιδιά και αυτά που υφίστανται κακοποίηση από μέλη των οικογενειών τους υποεκπροσωπούνται στα δημόσια δεδομένα, την ώρα που το σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας αυτό θα μπορούσε να προλαμβάνεται.

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