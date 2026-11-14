Η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι η λειτουργία των υπηρεσιών της -περιλαμβανομένων των Teams, Outlook και άλλων προϊόντων της- έχει αποκατασταθεί πλήρως, έπειτα από μια βλάβη που διήρκεσε περισσότερες από 24 ώρες και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία εταιρειών, οργανισμών και κυβερνήσεων.

«Ολοκληρώσαμε τις ενέργειές μας για την αντιμετώπιση της βαθύτερης αιτίας του περιστατικού και αποκαταστήσαμε την υπηρεσία για τους υπόλοιπους πελάτες και τις περιοχές που είχαν επηρεαστεί», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο X.

Η Microsoft εξήγησε ότι η βλάβη, από την οποία επηρεάστηκε και ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Copilot, οφείλεται σε προβλήματα στους διακομιστές και τόνισε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για κακόβουλη δραστηριότητα, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να ευθύνεται σε ενέργειες πρακτόρων της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το Outlook και το Teams είναι δύο από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές στον εργασιακό χώρο, με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες. Η διακοπή στη λειτουργία τους εμπόδισε τους χρήστες να εκτελέσουν βασικές εργασίες, όπως η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διαχείριση ημερολογίων και η πραγματοποίηση εικονικών συναντήσεων.

Επηρέασε κυβερνητικές υπηρεσίες από την Αυστραλία και την Ιαπωνία ως τις ΗΠΑ, προκάλεσε καθυστερήσεις σε χρηματιστηριακές εταιρείες, εμπόδισε ορισμένες επιχειρήσεις να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και ώθησε αεροπορικές εταιρείες να προειδοποιήσουν τους πελάτες τους για καθυστερήσεις στην επικοινωνία.

Ακόμη μία βλάβη

Η βλάβη αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια στην ιστορία της Microsoft και αποτελεί τη δεύτερη διακοπή των υπηρεσιών της φέτος.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα για την παγκόσμια εξάρτηση από τις μεγάλες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου (Big Tech) που παρέχουν τόσο το απαραίτητο λογισμικό όσο και την υποδομή cloud στην οποία βασίζεται.

Επίσης υπογραμμίζει την εξάρτηση των εταιρειών από το λογισμικό της Microsoft, καθώς οι αναφορές για προβλήματα αυξήθηκαν κατακόρυφα όταν οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν την ημέρα τους στην Ασία και την Ευρώπη, σύμφωνα με την Ookla, μητρική εταιρεία του ιστότοπου Downdetector.

O Downdetector κατέγραψε περισσότερες από 7,4 εκατομμύρια αναφορές για προβλήματα στη χρήση των υπηρεσιών της Microsoft σε όλο τον κόσμο, οι οποίες στην κορύφωσή τους έφτασαν σχεδόν τις 20.000 ανά λεπτό – αριθμός πάνω από 1.500 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα.

Η Microsoft αντιμετώπισε επίσης διακοπή λειτουργίας στη σουίτα εφαρμογών και υπηρεσιών παραγωγικότητας και cloud 365 τον Ιανουάριο, καθώς και τον Οκτώβριο του 2025. Τον περασμένο μήνα ανέφερε διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας cloud Azure.

«Το ζήτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που παρουσιάζεται διακοπή λειτουργίας στο Microsoft 365», σχολίασε ο Τζος Γκίλμπερτ αναλυτής αγοράς στην πλατφόρμα συναλλαγών eToro.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η έλλειψη αξιοπιστίας αρχίσει να διαφαίνεται ως επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, «τότε κάθε τμήμα πληροφορικής θα έχει έναν λόγο να το σκεφτεί διπλά, προτού εμπιστευτεί ακόμη μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων σε έναν και μόνο πάροχο».

Παγκόσμιες αναταράξεις

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τη Microsoft για την εξεύρεση λύσης σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας που επηρέασε οργανισμούς, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Η αδυναμία πρόσβασης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες υπηρεσίες επηρέασε τη δυνατότητα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να δέχεται καταγγελίες για ορισμένα αδικήματα μέσω διαδικτύου, ωστόσο η ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε κλήσεις δεν επηρεάστηκε.

Μεγάλες ήταν οι επιπτώσεις της βλάβης και για τις επιχειρήσεις. Μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που αντιμετώπισαν πρόβλημα ήταν η Euronext, ο πανευρωπαϊκός όμιλος χρηματιστηριακών υποδομών και κεφαλαιαγορών, η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Aviva και ο δανέζικος ναυτιλιακός κολοσσός Maersk.

Και οι αμερικανικές εταιρείες AI, OpenAI και Anthropic, είχαν προβλήματα, όπως και οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες IndiGo, Akasa Air και Air India.

Στην Αυστραλία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών που επηρεάστηκαν ήταν η ομοσπονδιακή αστυνομία και η υπηρεσία αντικατασκοπείας.