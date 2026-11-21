Με εκτός έδρας αποστολές σε Ηράκλειο και Χανιά συνεχίζουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα Ανδρών της ΕΚΑΣΚ ο Άγιος Νικόλαος Europlan και ο ΑΟΚ Ιεράπετρα. Οι δύο ομάδες του Λασιθίου δοκιμάζονται το Σάββατο, με τον Άγιο Νικόλαο να αντιμετωπίζει στις 19:30 το Ηράκλειο στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο και τον ΑΟΚ Ιεράπετρας να φιλοξενείται στις 17:00 από τον ΑΟ Κύδων στο κλειστό του Κλαδισού.

Για τους «κυανόλευκους» η αποστολή είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς έχουν απέναντί τους μία από τις ισχυρότερες ομάδες του πρωταθλήματος. Παράλληλα ο τεχνικός Χρήστος Μαυρόπουλος καλείται να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες, με την ομάδα του να επιδιώκει να παρουσιάσει όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Η ψυχολογία και το ηθικό βρίσκονται σε καλό επίπεδο, μετά και την πρώτη νίκη της σεζόν απέναντι στον Κύδωνα, στοιχείο που θέλουν να αξιοποιήσουν για μια θετική εμφάνιση στο Ηράκλειο.

Από την άλλη πλευρά ο ΑΟΚ Ιεράπετρα είχε την ευκαιρία να προετοιμαστεί με μεγαλύτερη άνεση ενόψει της αναμέτρησης, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική είχε ρεπό. Οι «κυανέρυθροι» γνωρίζουν πως έχουν μπροστά τους έναν αντίπαλο που βρίσκεται στα μέτρα τους και θα πάνε στα Χανιά με στόχο να διεκδικήσουν τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Γαϊτανάκης έχει δουλέψει με την ομάδα του, θέλοντας να παρουσιαστεί έτοιμη και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (Σάββατο):

17:00, Κλαδισός: ΑΟ Κύδων – ΑΟΚ Ιεράπετρα

17:30, 2 Αοράκια: Κρήτες– Εργοτέλης

19:30, Λίντο: Ηράκλειο– Άγιος Νικόλαος Europlan

20:00, Χανιά: ΟΑ Χανίων – ΑΟΚ Χανιά