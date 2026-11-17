Σαββατοκύριακο με δύο εντός έδρας αναμετρήσεις στο ΔΑΚ Αγίου Νικολάου για τα τμήματα του Αγίου Νικολάου Europlan. Η ανδρική ομάδα πήρε το «ροζ φύλλο» απέναντι στον ΑΟ Κύδωνα, επικρατώντας με 79-68, ενώ οι Έφηβοι γνώρισαν την ήττα από τον ΟΑΑ Ηρακλείου με 56-78.

Άνδρες: Άγιος Νικόλαος Europlan – ΑΟ Κύδων 79-68

Α’ Κατηγορία Ανδρών ΕΚΑΣΚ – Α’ Φάση, 1ος Όμιλος, 5η αγωνιστική – Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, ΔΑΚ Αγίου Νικολάου

Η ανδρική ομάδα του Αγίου Νικολάου Europlan έδειξε πείσμα και ψυχή και κράτησε το «ροζ φύλλο» του αγώνα, μια νίκη με ξεχωριστή αξία, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αγωνίζεται χωρίς τέσσερις βασικούς παίκτες λόγω τραυματισμών.

Το παιχνίδι κύλησε ισορροπημένο για τρεις περιόδους. Ο Κύδων πήρε το πρώτο δεκάλεπτο με 17-19, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με επιμέρους 21-18 στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 38-37. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι πέρασαν ξανά μπροστά (57-59), ωστόσο η τελευταία περίοδος ανήκε ολοκληρωτικά στον Άγιο Νικόλαο. Με σφιχτή άμυνα που περιόρισε τον αντίπαλο σε μόλις 9 πόντους, και ένα επιμέρους 22-9, η ομάδα «έσπασε» το παιχνίδι και έφτασε στο τελικό 79-68.

Δεκάλεπτα: 17-19, 38-37, 57-59, 79-68

Κορυφαίος σκόρερ του αγώνα ο Νικόλαος Κουλεντάκης με 22 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν ο Εμμανουήλ Κριθινάκης με 18 πόντους και ο Αλέξανδρος Τζιώρας με 14. Ο Μιχάλης Χριστοδουλάκης, με 38 λεπτά συμμετοχής, ήταν ο παίκτης με τον περισσότερο χρόνο στο παρκέ.

Οι πόντοι του Αγίου Νικολάου Europlan: Κουλεντάκης 22, Κριθινάκης 18, Τζιώρας 14, Κουτουλάκης 9, Χριστοδουλάκης 8, Ιωάννου 6, Σκαλαίος 2, Χατζάκης Ι.

Ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Μαυρόπουλος, μίλησε μετά τη νίκη για τη δύσκολη περίοδο που διανύει η ομάδα: «Μετά τις τέσσερις βασικές απουσίες λόγω τραυματισμών, η ομάδα προσπαθεί να βρει τον νέο της χαρακτήρα. Γίνεται σημαντική δουλειά από όλους τους παίκτες, καθημερινά, και αυτό φάνηκε σήμερα στο γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι ο χρόνος θα μας βοηθήσει να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.»

Έφηβοι: Άγιος Νικόλαος Europlan – ΟΑΑ Ηρακλείου 56-78

Α’ Εφήβων ΕΚΑΣΚ – Α’ Φάση, 1ος Όμιλος, 7η αγωνιστική – Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, ΔΑΚ Αγίου Νικολάου

Η ομάδα των Εφήβων κράτησε το παιχνίδι ανοιχτό στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον ΟΑΑ Ηρακλείου. Μετά το 10-14 του πρώτου δεκαλέπτου, κέρδισε τη δεύτερη περίοδο με 14-13 και πήγε στο ημίχρονο με μόλις τρεις πόντους διαφορά (24-27). Το τρίτο δεκάλεπτο όμως έκρινε την αναμέτρηση, καθώς οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν επιμέρους 16-29 και ξέφυγαν στο σκορ (40-56). Στην τελευταία περίοδο ο ΟΑΑ διατήρησε το προβάδισμα και επικράτησε με 56-78.

Το πρώτο ημίχρονο των Εφήβων αποτελεί θετικό σημάδι για τη συνέχεια, με την ομάδα να συνεχίζει τη δουλειά με στόχο τη σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Δεκάλεπτα: 10-14, 24-27, 40-56, 56-78