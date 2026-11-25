Συνεχίζονται οι υποχρεώσεις στη σεζόν 2026/2027 για τις διοργανώσεις της ΕΠΣ Λασιθίου, με το κύπελλο και την 4η αγωνιστική της League Phase που περνάει στον Β’ γύρο της, με δύο αναμετρήσεις για τον 1ο και 2ο όμιλο, Ίτανος-ΟΦΙ και ΑΣΙ-Κόρφος Ελούντας, ενώ ο ΑΟ Κριτσάς παίρνει τους βαθμούς στο 3-0 α.α. με τον ΑΟΣΚ για τον 3ο όμιλο και ρεπό να έχουν οι ΑΟ Βραχασίου, Αναγέννηση και Νίκη Σητείας αντίστοιχα.

1ος όμιλος

Ίτανος-ΟΦΙ

Παιχνίδι με ισχυρό φαβορί είναι αυτό στο γήπεδο του Παλαικάστρου στις 15.00, με τον Ίτανο να υποδέχεται τον ΟΦΙ και η πορεία μέχρι στιγμής στη σεζόν για τις δύο ομάδες, αλλά και το 10-0 των «ασπρόμαυρων» στο πρώτο παιχνίδι, δείχνει ότι εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να πάρουν το «τρίποντο», για να συνεχίσουν να διεκδικούν την πρώτη δυάδα της βαθμολογίας, μετά την ήττα της περασμένης αγωνιστικής 3-2 από τον ΑΟ Βραχασίου εκτός έδρας. Από την άλλη η ομάδα του Παλαικάστρου θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι ως μια δυνατή προπόνηση ενόψει της συνέχειας της Α’ κατηγορίας, θέλοντας να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική.

Ρεπό: ΑΟ Βραχασίου

2ος όμιλος

ΑΣΙ-Κόρφος Ελούντας

Με την πλάστιγγα να γέρνει προς τη μια από τις δύο πλευρές είναι και ο αγώνας ΑΣΙ-Κόρφος Ελούντας στο γήπεδο «Μισεδάκειο» στις 15.00 και πάλι προς αυτή των φιλοξενούμενων, καθώς οι Ελουντιανοί μετά το εντυπωσιακό 3-0 εκτός έδρας επί της Αναγέννησης την περασμένη αγωνιστική, είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και εκεί θέλουν να παραμείνουν συνεχίζοντας να έχουν στα χέρια τους το ένα από τα δύο εισιτήρια για τα ημιτελικά. Η νίκη τους στον πρώτο αγώνα με σκορ 6-0 είχε έρθει πολύ νωρίς στη σεζόν και από τότε πολλά έχουν αλλάξει και για τις δύο ομάδες, με τον ΑΣΙ να θέλει να είναι αυτή τη φορά περισσότερο ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα τον βοηθήσει στο ψυχολογικό κομμάτι στην προσπάθεια του στο πρωτάθλημα.

Ρεπό: Αναγέννηση

3ος όμιλος

ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς (δεν θα διεξαχθεί)

Ρεπό: Νίκη Σητείας

Συνοπτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές

Τετάρτη, 15.00

Γήπεδο Παλαικάστρου, Ίτανος-ΟΦ: Μπουρίκας, Θεοδοσάκης-Σαρδέλης, παρ. Έβανς

Γήπεδο «Μισεδάκειο», ΑΣΙ-Κόρφος Ελούντας, Φραγκιαδάκης, Εγγλέζος-Πατεράκης, παρ. Λιάγκος

Η βαθμολογία

Κόρφος Ελούντας 2-0-0 (9-0) 6* Νίκη Σητείας 2-0-0 (7-1) 6* ΑΟ Βραχασίου 2-0-0 (6-2) 6** ΟΦΙ 1-0-1 (13-2) 3** Αναγέννηση 1-0-1 (4-4) 3** ΑΟ Κριτσάς 1-0-1 (4-3) 3** ΑΟΣΚ 0-0-2 (0-6) 0 ΑΣΙ 0-0-2 (1-10) 0 Ίτανος 0-0-2 (0-12) 0

* Πρόκριση στα ημιτελικά

** Πρόκριση στα προημιτελικά