Χωρίς το μεγάλο παιχνίδι αυτό το σαββατοκύριακο συνεχίζεται μετά από αρκετές αγωνιστικές το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου και την 9η στροφή να περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΑΣΙ-Αναγέννηση και ΑΟ Κριτσάς-ΑΟ Βραχασίου το Σάββατο στις 15.00, με το πρόγραμμα της αγωνιστικής να ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 15.00 με τους αγώνες Ίτανος-Κόρφος Ελούντας και ΟΦΙ-ΑΟΑΝ Β, με τη Νίκη να έχει το ρεπό της αυτή τη φορά λόγω του παιχνιδιού με τον ΑΟΣΚ που αποσύρθηκε.

Σάββατο, 15.00

ΑΣΙ-Αναγέννηση

Ιεραπετρίτικη συνάντηση το Σάββατο στις 15.00 στο γήπεδο «Μισεδάκειο», με τον ΑΣΙ να φιλοξενεί την Αναγέννηση και τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων να είναι δεδομένη και αποτυπώνεται και στον βαθμολογικό πίνακα. Οι «κοκκινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι ως ένα καλό τεστ, θέλοντας να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουν όσες πιθανότητες θετικού αποτελέσματος έχουν και από την άλλη οι φιλοξενούμενοι χωρίς περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες για να μη χάσουν την επαφή τους με την κορυφή, θέλουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να εξασφαλίσουν το «τρίποντο» χωρίς περιπέτειες.

ΑΟ Κριτσάς-

ΑΟ Βραχασίου

Μπορεί να χωρίζουν αρκετές θέσεις και βαθμοί ΑΟ Κριτσάς και ΑΟ Βραχασίου, όμως αναμένεται με ενδιαφέρον η μεταξύ τους αναμέτρηση το Σάββατο στις 15.00 στο γήπεδο «Νικόλαος Πάγκαλος». Οι Κριτσώτες έχουν παρουσιάσει γενικά καλό πρόσωπο στη σεζόν και είναι μια απρόβλεπτη ομάδα, η οποία ιδιαίτερα στην έδρα της μπορεί να διεκδικήσει αποτέλεσμα απέναντι σε κάθε αντίπαλο και θέλει αυτή τη φορά να είναι περισσότερο ανταγωνιστική σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις με ομάδες των πρώτων θέσεων. Από την άλλη οι «ασπρόμαυροι» έχουν στο μυαλό τους μόνο τη νίκη που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής, γνωρίζοντας πως το παιχνίδι είναι δύσκολο και επικίνδυνο και δεν θέλουν να πέσουν σε παγίδα.

Κυριακή, 15.00

Ίτανος-

Κόρφος Ελούντας

Το πιο δυνατό και αμφίρροπο παιχνίδι της αγωνιστικής φαντάζει αυτό στο γήπεδο του Παλαικάστρου την Κυριακή στις 15.00 ανάμεσα στον Ίτανο και τον Κόρφο Ελούντας, καθώς μόλις μια θέση και τρεις βαθμοί τους χωρίζουν στον βαθμολογικό πίνακα. Οι γηπεδούχοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα, να δώσουν συνέχεια στις νίκες και να «πιάσουν» στη βαθμολογία τον αντίπαλο τους, ενώ από την άλλη οι «κυανοκίτρινοι» μετά την ηρεμία και τη δυνατότητα καλής προετοιμασίας που είχαν λόγω του ρεπό της περασμένης αγωνιστικής, πάνε γνωρίζοντας τις δυσκολίες, για να πάρουν τη νίκη που θα τους επιτρέψει να μείνουν στο πρώτο μισό της βαθμολογίας.

ΟΦΙ-ΑΟΑΝ Β

Από τα παιχνίδια με δυνατό φαβορί είναι αυτό στο «Μισεδάκειο» την Κυριακή στις 15.00, με τον δεύτερο της βαθμολογίας ΟΦΙ να υποδέχεται τον ουραγό ΑΟΑΝ Β. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν στο μυαλό τους μόνο την επιστροφή στις επιτυχίες μετά την απώλεια των δύο βαθμών στο εκτός έδρας ντέρμπι με τη Νίκη (1-1) που τους έριξε από την κορυφή, με την οποία δεν θέλουν να χάσουν επαφή και το νεανικό σύνολο της ομάδας του Αγίου Νικολάου να έχει μια ακόμη συνεχόμενη δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με ομάδα από τις πρώτες θέσεις και θα επιδιώξει μια καλή παρουσία και να σταθεί ανταγωνιστικά, διεκδικώντας ότι περισσότερο μπορεί.

Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ

(δεν θα διεξαχθεί)