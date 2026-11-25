Για την διοργάνωση του «13ου Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου Νατάσα Παγκάλου», ο ΓΣ Άγιος Νικόλαος ανέφερε σε ανακοίνωση του: «Το «13ο Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου Νατάσα Παγκάλου», μια εναλλακτική πολυεκδηλωση στίβου, διεξήχθη την Κυριακή που μας πέρασε με εντυπωσιακή επιτυχία!

Πάνω από 1200 αθλητές σε όλα τα αγωνίσματα!

Πάνω από 2000 συνολικά επισκέπτες!

Πάνω από 20 σωματεία!

Το ΔΣ του συλλόγου μας θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλλαν σε αυτό το δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα:

Πρώτα από όλα του συνδιοργανωτές μας: Δήμο Αγίου Νικολαου, Περιφέρεια Κρήτης & ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης.

Τους χορηγούς μας που χωρίς αυτούς η διεξαγωγή των αγώνων θα ήταν αδύνατη.

Όλα τα σωματεία, τους προπονητές τους και τους αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες!

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Αγίου Νικολαου που ήταν για μια ακόμα φορά παρόντες και ειδικά φέτος που ήταν αφιερωμένο στη Νατασα μας!

Τον Σύνδεσμο Κριτών Ηρακλείου, που είναι πάντα εδώ με ανεκτίμητη προσφορά!

Τον σύλλογο εθελοντών δοτών μυελού των οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», για την παρουσία του!

Το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου και την Αστυνομική Διεύθυνση για την κάλυψη των αγώνων!

Τους εθελοντές μας: Τον Χρήστο Τζωρτζη, Θοδωρή Μπεκατώρο, Σηφη Νικηφόρο, Γιώργο Κερουλη, τον Μανο Πάγκαλο και την Κωνσταντη Κατερίνα!

Τον τεχνικό σύμβουλο Κρήτης κ Μάρκο Καλούδη για τη διαχρονική σημαντική του προσφορά!

Τον αντιδήμαρχο κ. Στέργιο Ατσαλακη και τον αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Μπελουκα για τη συνεισφορά τους σε ό,τι τους ζητήθηκε!

Τον Yiannis Fireworks για την προσφορά των μπαλονιών!

Τον εκφωνητή μας Βαγγέλη Στούπη!».