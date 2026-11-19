Την τεχνική καθοδήγηση της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης του ΝΟΑΝ στο πρωτάθλημα της Water Polo League 2 αναλαμβάνει ο Θανάσης Κίτσος, ένας φιλόδοξος προπονητής με σημαντική παρουσία και έργο στις ομάδες που έχει δουλέψει και τα προηγούμενα χρόνια ήταν στον ΟΦΗ. Η πορεία του περιλαμβάνει τόσο τη δουλειά στα τμήματα υποδομής όσο και τη συμμετοχή του στο τεχνικό επιτελείο της ανδρικής ομάδας του Ηρακλειώτικου σωματείου σε Α1 και Α2 κατηγορία, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Ο κ. Κίτσος παίρνει τη σκυτάλη από τον Γιώργο Κερούλη, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε καθοριστική συμβολή στην αγωνιστική πορεία και την εξέλιξη του ΝΟΑΝ. Υπό την καθοδήγησή του η ομάδα του Αγίου Νικολάου διατήρησε υψηλό επίπεδο παρουσίας, σημείωσε σημαντικές επιτυχίες και πανηγύρισε διαδοχικές ανόδους, φτάνοντας μέχρι την Α2 κατηγορία, στην οποία κατάφερε να εδραιωθεί και να παραμείνει, με τον ΝΟΑΝ να τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Θανάση Κίτσο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης του συλλόγου, ενόψει της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Water Polo League 2. Διαθέτει σημαντική προπονητική εμπειρία, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες του τα προηγούμενα χρόνια στον ΟΦΗ, τόσο στα τμήματα υποδομής όσο και στο τεχνικό επιτελείο της ανδρικής ομάδας, με παρουσία στις κατηγορίες Α1 και Α2. Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του, με υγεία και πολλές επιτυχίες στον Όμιλο μας.

Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Κερούλη για την πολυετή προσφορά του στον Όμιλο και τη σημαντική συμβολή του στην αγωνιστική πορεία της ανδρικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας σημειώθηκαν σημαντικές επιτυχίες, με διαδοχικές ανόδους μέχρι την Α2 κατηγορία στην οποία συνεχίζουμε, με τον ίδιο να έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Τον ευχαριστούμε για την αφοσίωση, τη δουλειά και την προσφορά του και θα αποτελεί πάντα ένα ξεχωριστό πρόσωπο για τον Όμιλο μας».