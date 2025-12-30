Στην απόφαση να αποσύρει την Β΄ ομάδα της από τις εναπομείνασες αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος της Β΄ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου προχώρησε η ΑΕ Νεάπολης. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την οριστική διακοπή της συμμετοχής της ΑΕ Νεάπολης Β΄ στη φετινή σεζόν.

Ως συνέπεια της εξέλιξης αυτής, ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας του είναι πλέον ο Μανόλης Μαρκάκης, ενώ και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας αναμένεται να ακολουθήσουν διαφορετικές κατευθύνσεις. Ορισμένοι εξ αυτών πιθανότατα θα προωθηθούν στην πρώτη ομάδα της ΑΕΝ, ενώ άλλοι αναμένεται να συνεχίσουν σε διαφορετικά σωματεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕ Νεάπολης Β΄ είχε θετική παρουσία στο πρωτάθλημα, καθώς στις οκτώ αγωνιστικές που πρόλαβε να δώσει, κατέγραψε τρεις νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες, με απολογισμό τερμάτων 15-12. Πριν τη διακοπή των εορτών, η ομάδα βρισκόταν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας του Β΄ τοπικού.

Στο σχετικό έγγραφο προς την ΕΠΣ Λασιθίου η ΑΕ Νεάπολης ανέφερε: «Σας γνωρίζουμε ότι η Β ομάδα του Σωματείου μας αποσύρετε από το πρωτάθλημα του Β΄ τοπικού Πρωταθλήματος της ΕΠΣ Λασιθίου, λόγω μη ικανοποιητικού αριθμού ποδοσφαιριστών».