Premier League: Όλα… μηδέν στο «Εμιρέιτς» για Άρσεναλ και Λίβερπουλ

Το 0-0 στο μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Premier League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και στη Λίβερπουλ, το πρώτο μετά από 10 χρόνια, δεν άφησε ικανοποιημένους τους γηπεδούχους, αλλά ούτε και τους φιλοξενούμενους.

Τους «κανονιέρηδες» γιατί ενώ γνώριζαν από το βράδυ της Τετάρτης (7/1) για τις απώλειες των Σίτι και Άστον Βίλα δεν κατάφεραν να βρεθούν στο +8, για τους «κόκκινους», διότι έπαιξαν ένα από τα τελευταία τους «χαρτιά» για να πλησιάσουν προς την κορυφή και να ελπίζουν…

Παρά ταύτα η Άρσεναλ παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στο αγγλικό πρωτάθλημα μετά από 21 αγωνιστικές, ενώ η Λίβερπουλ θα συνεχίσει τη μάχη της για την έξοδο στο Champions League!

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(13΄αυτ. Μουρίγιο – 55΄ Ντομίνγκες, 89΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ)

Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2

(22′ Εβανίλσον, 36′ Κρουπί, 90’+5 Σεμένιο – 5′ Τελ, 78′ Παλίνια)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0

(30′,65′ Τιάγκο, 73′ Γιάρμολιουκ)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Γουλβς 1-1

(17′ Κιν – 70′ Μανέ)

Φούλαμ-Τσέλσι 2-1

(55′ Χιμένεθ, 81′ Γουίλσον – 72′ Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1

(41′ πέν. Χάαλαντ – 60′ Μιτόμα)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(13’αυτ. Χέβεν, 66′ Αντονι – 50′,60′ Σέσκο)

Νιούκαστλ-Λιντς 4-3

(36′, 90’+12 Μπαρνς, 54′ Ζοέλιντον, 90’+1 πέν. Γκιμαράες – 32′,79′ Ααρονσον, 45’+5 πέν. Κάλβερτ-Λιούιν)

Άρσεναλ-Λίβερπουλ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Άρσεναλ 49

Μάντσεστερ Σίτι 43

Άστον Βίλα 43

Λίβερπουλ 35

Μπρέντφορντ 33

Νιούκαστλ 32

Μάντσεστερ Γ. 32

Τσέλσι 31

Φούλαμ 31

Σάντερλαντ 30

Μπράιτον 29

Έβερτον 29

Κρίσταλ Πάλας 28

Τότεναμ 27

Μπόρνμουθ 26

Λιντς 22

Νότιγχαμ Φόρεστ 21

Γουέστ Χαμ 14

Μπέρνλι 13

Γουλβς 7

