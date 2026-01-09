Premier League: Όλα… μηδέν στο «Εμιρέιτς» για Άρσεναλ και Λίβερπουλ

Premier League: Όλα… μηδέν στο «Εμιρέιτς» για Άρσεναλ και Λίβερπουλ

09/01/2026
Ρεκόρ επιβατικής κίνησης για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Το 2025 έκλεισε με 34 εκατ. επιβάτες

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Το 2025 έκλεισε με 34 εκατ. επιβάτες

09/01/2026
Αναβάλλεται λόγω πένθους η κοπή της βασιλόπιτας του Τμήματος Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας

Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Πάγκαλος

09/01/2026

Κηδεία Γιώργου Γαρεφαλάκη

Κηδεία Κωνσταντίνου Χαβάκη

09/01/2026
Ολοκληρώθηκε η καταβολή επιδόματος θέρμανσης 2024-2025 για 98.154 δικαιούχους

ΑΑΔΕ: Τα 25 σημαντικότερα έργα και δράσεις του 2025

09/01/2026
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται αέναη υποστήριξη στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται αέναη υποστήριξη στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν

09/01/2026
Ροδρίγκες: «Κηλίδα χωρίς προηγούμενο» στις σχέσεις Βενεζουέλας και ΗΠΑ μετά την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου

Βενεζουέλα: Συνάντηση της Ντέλσι Ροδρίγκες με τον πρεσβευτή της Κίνας

09/01/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Premier League: Όλα… μηδέν στο «Εμιρέιτς» για Άρσεναλ και Λίβερπουλ

by anatolh kim
09/01/2026
in Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο
Share on FacebookShare on Twitter
Το 0-0 στο μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Premier League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και στη Λίβερπουλ, το πρώτο μετά από 10 χρόνια, δεν άφησε ικανοποιημένους τους γηπεδούχους, αλλά ούτε και τους φιλοξενούμενους.

Τους «κανονιέρηδες» γιατί ενώ γνώριζαν από το βράδυ της Τετάρτης (7/1) για τις απώλειες των Σίτι και Άστον Βίλα δεν κατάφεραν να βρεθούν στο +8, για τους «κόκκινους», διότι έπαιξαν ένα από τα τελευταία τους «χαρτιά» για να πλησιάσουν προς την κορυφή και να ελπίζουν…

Παρά ταύτα η Άρσεναλ παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στο αγγλικό πρωτάθλημα μετά από 21 αγωνιστικές, ενώ η Λίβερπουλ θα συνεχίσει τη μάχη της για την έξοδο στο Champions League!

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(13΄αυτ. Μουρίγιο – 55΄ Ντομίνγκες, 89΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ)

Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2

(22′ Εβανίλσον, 36′ Κρουπί, 90’+5 Σεμένιο – 5′ Τελ, 78′ Παλίνια)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0

(30′,65′ Τιάγκο, 73′ Γιάρμολιουκ)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Γουλβς 1-1

(17′ Κιν – 70′ Μανέ)

Φούλαμ-Τσέλσι 2-1

(55′ Χιμένεθ, 81′ Γουίλσον – 72′ Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1

(41′ πέν. Χάαλαντ – 60′ Μιτόμα)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(13’αυτ. Χέβεν, 66′ Αντονι – 50′,60′ Σέσκο)

Νιούκαστλ-Λιντς 4-3

(36′, 90’+12 Μπαρνς, 54′ Ζοέλιντον, 90’+1 πέν. Γκιμαράες – 32′,79′ Ααρονσον, 45’+5 πέν. Κάλβερτ-Λιούιν)

Άρσεναλ-Λίβερπουλ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Άρσεναλ 49

Μάντσεστερ Σίτι 43

Άστον Βίλα 43

Λίβερπουλ 35

Μπρέντφορντ 33

Νιούκαστλ 32

Μάντσεστερ Γ. 32

Τσέλσι 31

Φούλαμ 31

Σάντερλαντ 30

Μπράιτον 29

Έβερτον 29

Κρίσταλ Πάλας 28

Τότεναμ 27

Μπόρνμουθ 26

Λιντς 22

Νότιγχαμ Φόρεστ 21

Γουέστ Χαμ 14

Μπέρνλι 13

Γουλβς 7
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing