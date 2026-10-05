Την ήττα 75-52 από το Ηράκλειο στο κλειστό του Λίντο γνώρισε ο Άγιος Νικόλαος Europlan, στην Α’ φάση του Κυπέλλου Ανδρών της ΕΚΑΣΚ. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και έχτισαν διαφορά από το δεύτερο δεκάλεπτο, φτάνοντας τελικά στη νίκη και την πρόκριση. Για τον Άγιο Νικόλαο Europlan, το παιχνίδι αποτέλεσε ένα χρήσιμο πρώτο επίσημο τεστ ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος, με την ομάδα να κρατά τα αγωνιστικά συμπεράσματα από την αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 19-8, 20-18, 18-13

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΕΤΡΑΚΗΣ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ): Βλαχάκης 12, Μακράκης 3, Βαμβουκάκης 5 (1), Αθανασιάδης 8, Λεφής 7, Σταμπουλής 2, Σπυριδάκης 12, Σαρρής 6, Καραγιαννάκης 8, Δαγαλάκης 12, Χαλαμπαλάκης, Ηλίας.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EUROPLAN (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ): Κουλεντάκης 3, Φούντας 3 (1), Γκαμπέλης 8, Χριστοδουλάκης, Σκαλαίος, Ιωάννου 4, Παπαδάκης, Βασιλάκης 5 (1), Κριθινάκης 7, Κωνσταντάρας 4, Γείτονας 3 (1), Τζιώρας 15 (1).

Αναβλήθηκε το Ακαδημία Ρεθύμνου-ΑΟΚ Ιεράπετρα

Ο αγώνας του ΑΟΚ Ιεράπετρα στο Ρέθυμνο απέναντι στην Ακαδημία για το κύπελλο ανδρών Κρήτης αναβλήθηκε λόγω της πρόγνωσης για ακραία καιρικά φαινόμενα, για την ασφάλεια για τους αθλητές και τα μέλη των δύο συλλόγων. Θα υπάρξει ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

Τα αποτελέσματα:

Ακαδημία Ρεθύμνου- ΑΟΚ Ιεράπετρα (1) αναβολή

Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος (2) 75-52

ΑΟΚ Χανιά – ΟΑΧ (3) 75-72

Εργοτέλης – (4)

Β Φάση 07/10/2026

Νικητής 1 – Ηράκλειο (5)

ΑΟΚ Χανιά – Εργοτέλης (6)

Τελική Φάση 10/10/2026

Νικητής 5- Νικητής 6