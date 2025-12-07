Την πρώτη του ήττα γνώρισε ο ΝΟΑΝ στην Water Polo League 2 (Α2), καθώς δεν τα κατάφερε στην 4η αγωνιστική του Νότιου ομίλου απέναντι στον Νηρέα Γέρακα στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, με σκορ 16-11.