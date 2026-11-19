Με τρεις εκτός έδρας αγώνες σε επίπεδο Ανδρών, Παίδων και Εφήβων συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των τμημάτων μπάσκετ του Αγίου Νικολάου Europlan.

Το Σάββατο, το ανδρικό τμήμα αντιμετωπίζει στο Λίντο το Ηράκλειο ΟΑΑ, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Ανδρών Κρήτης, με στόχο μια καλή εμφάνιση και τη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.

Την ίδια ημέρα, το τμήμα Παίδων Β’ αγωνίζεται στη Χερσόνησο απέναντι στην Πεδιάδα ΑΟΧ, ενώ την Κυριακή το εφηβικό τμήμα ταξιδεύει στο Λίντο για την αναμέτρηση με τον Εργοτέλη, στο Πρωτάθλημα Εφήβων Α’ Κρήτης.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Σάββατο 21/11/2026

15:00 | Πρωτάθλημα Παίδων Β’ – Β’ Όμιλος Πεδιάδα ΑΟΧ – Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

19:30 | Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης Ηράκλειο ΟΑΑ – Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

Κυριακή 22/11/2026

15:00 | Πρωτάθλημα Εφήβων Α’ Κρήτης Εργοτέλης Γ.Σ. – Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και τους προπονητές μας, με υγεία, αγωνιστικότητα και δυνατές εμφανίσεις σε κάθε γήπεδο.

Συνεχίζουμε με συνέπεια, δουλειά και πίστη σε όλα τα τμήματα της ομάδας μας, καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου.